Обновление Dota 2 Dueling Fates принесёт новый режим Turbo, двух персонажей, сезонную систему рейтингов и другие улучшения

На 1 ноября запланирован выпуск крупного обновления к игре Dota 2 – версии 7.07 под названием Dueling Fates. После выхода обновления игрокам станут доступны два новых персонажа Pangolier (ближний бой) и Dark Willow (дальний бой).

Также игроки смогут опробовать новый режим Turbo, напоминающий All Pick, но имеющий ряд отличий. Так, режим Turbo ориентирован на проведение быстрых матчей для проверки новых персонажей и стратегий. Он позволяет покупать предметы где угодно на карте, сокращает время возрождений, снижает эффективность башен и приносит больше золота и опыта.

Вместе с тем, обновление Dota 2 Dueling Fates приносит переработанную систему рейтингового подбора матчей для пользователей, играющих рейтинговые и нерейтинговые игры. Теперь рейтинг заменён на полугодовую сезонную систему. Предполагается, что она будет более точной и аккуратной. Игроки получат медали профиля на основании своих показателей за каждый сезон. Первый рейтинговый сезон начнётся через 2 недели.

Вместе с тем, изменён интерфейс выбора способностей Ability Draft, а система обучения Guide стала более доступной. Наконец, добавлены новые предметы и навыки. Ознакомиться с полным перечнем изменений обновления Dota 2 Dueling Fates можно на официальном сайте проекта.

Источник: Engadget