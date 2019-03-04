Обновление LineageOS 16 принесло поддержку Android 9 Pie на 30 старых смартфонов, начиная с Samsung Galaxy S5 и OnePlus One

Мобильная операционная система LineageOS (как и её предшественник CyanogenMod) славится тем, что позволяет вдохнуть новую жизнь в старые Android-устройства, поддержку которых забросили их производители. В 2019 году эта миссия всё ещё актуальна.

Для владельцев старых Android-устройств была выпущена новая версия LineageOS 16. Эта прошивка приносит поддержку Android 9 Pie для ряда смартфонов, которые перестали поддерживаться уже несколько лет назад, но всё ещё обеспечивают достаточную производительность. Первоначально LineageOS 16 вышла для 30 моделей смартфонов, включая аппараты, которые были выпущены ещё в 2014 году, включая Samsung Galaxy S5 и OnePlus One. Также приобщиться к Android 9 Pie смогут и владельцы более новых мобильных устройств, таких как Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Tab S2 (2016 года) и даже прошлогодний Xiaomi Pocophone F1. В рамках проекта LineageOS ведётся работа по расширению перечня поддерживаемых смартфонов и планшетов.

Загрузить новую прошивку LineageOS для своего мобильного устройства можно с официального сайта проекта.

Источник: Engadget