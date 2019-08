Один из грядущих смартфонов Xiaomi получит камеру с разрешением 108 Мп

Не успев толком появиться в смартфонах, 64-мегапиксельный сенсор для камер от Samsung уже успел устареть. Компания Xiaomi сообщила, что в своих грядущих смартфонах Redmi она будет использовать не только 64-мегапиксельный сенсор, но и «ультрачёткий» сенсор Samsung ISOCELL с разрешением 108 Мп (хотя на изображении он называется 100-мегапикслеьным).

Новый сенсор имеет разрешение 12032×9024 точек. Как правило, таким количеством пикселей могут похвастаться среднеформатные камеры, а не компактные смартфоны. Но в скором времени ситуация изменится.

This just in! Two big pieces of news from Xiaomi’s Images of the Future Conference:

Redmi and Samsung Electronics jointly announced a 64MP camera

Xiaomi and Samsung Electronics teased an upcoming 100MP ultra high-resolution camera

RT if you’re excited for this new era of cameras! pic.twitter.com/f88OpJfdIS

— Xiaomi #FortuneGlobal500 (@Xiaomi) August 7, 2019