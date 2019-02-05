Официально: флагманский смартфон Nokia 9 PureView с пентакамерой представят 24 февраля

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Компания HMD официально подтвердила анонс долгожданного пятикамерного флагманского смартфона Nokia 9 PureView 24 февраля на специальном мероприятии в Барселоне в рамках выставки Mobile World Congress 2019.

Внешний вид и характеристики смартфона Nokia 9 PureView уже давно не являются большим секретом.

Помимо уникальной камеры с пятью модулями, которую мы уже обсуждали бесчисленное количество раз, смартфону приписывают дисплей OLED диагональю 5,9 дюйма разрешением QHD+, однокристальную систему Snapdragon 845 или Snapdragon 855, подэкранный сканер отпечатков пальцев, до 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ на накопителе и аккумулятор емкостью 4150 мА•ч. Также сообщается о защищенном исполнении в соответствии с рейтингом IP68 и поддержке беспроводной зарядки. Цена будет составлять около $900.

Помимо флагманской модели Nokia 9 PureView, на выставке ожидается показ Nokia 8.1 Plus и Nokia 6.2 2019 модельного ряда, но есть вероятность, что это версии одной и той же модели.

Источник: Gizchina