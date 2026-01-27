Опрос DuckDuckGo: "Нет" поиску с ИИ сказали 90% из 175 тыс. пользователей браузера

Браузер и поисковик DuckDuckGo завершил публичное голосование, в котором пользователи выбирали наличие или отсутствие поиска с помощью ИИ. Результат говорит сам за себя.





Компания предлагает два варианта интерфейса поиска. Одна уменьшает количество функций искусственного интеллекта и удаляет кнопку ИИ, тогда как другая увеличивает использование функций помощи искусственного интеллекта, и более заметно продвигает соответствующую кнопку. В опросе, который длился 10 дней, с 16 по 26 января, приняли участие более 175 тыс. пользователей, его можно считать достаточно репрезентативным. Оказалось, что 90% из них не нуждаются в ИИ при поиске информации в интернете.

Как отмечает VideoCardz и некоторые комментаторы, этот результат должен стать предупреждением для компаний, которые пытаются принудительно сделать ИИ стандартным слоем во всех продуктах. Microsoft внедряет ИИ даже в «Блокнот» и Paint, а пользователи путаются, какой именно из продуктов называется Копилот. Google внедряет Gemini во все большее количество сервисов, в частности в поиск, суммированные отчеты которого иногда выдают странные результаты, которые довольно легко подтасовать. Пользователям редко предлагают выбор или инструменты ИИ, отключенные по умолчанию.





Подобное отношение производителей легко объяснить угрозой «пузыря ИИ»: отрасль аккумулирует сотни миллиардов средств инвесторов, потребляет множество энергии и ресурсов. При этом большими прибылями могут похвастаться лишь производители соответствующего оборудования, как NVIDIA, а производители самого продукта, как OpenAI, пока не слишком прибыльные. Некоторые специалисты и аналитики даже видят признаки будущего краха компаний. Бизнесы активно внедряют ИИ, но немногие руководители видят увеличение прибыли от этого. Поэтому давление на пользователя усиливается.