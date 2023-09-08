Новости Софт 08.09.2023 в 09:32

Microsoft Paint получил инструмент для удаления фона в один клик

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft тестирует новый инструмент для удаления фона в Paint. Это происходит в один клик.

Microsoft Paint получил инструмент для удаления фона в один клик

Обновление пока доступно для учасников программы оценивания Windows Insiders, на Canary and Dev Channels (version 11.2306.30.0). Собственно, для удаления фона достаточно нажать соответствующую кнопку в левой части интерфейса. Также можно выбрать вручную часть фона, которую необходимо убрать.

Функция изменения фона — это полезный инструмент для старого-доброго Paint, особенно для тех, кому нужно время от времени редактировать изображение, но не настолько, чтобы покупать профессиональные инструменты. Ждем, пока инструмент развернется во всех.

Не прошло и 37 лет: Microsoft добавила в Paint поддержку темной темы (пока только в тестовой Windows 11)

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