Microsoft Paint получил инструмент для удаления фона в один клик

Microsoft тестирует новый инструмент для удаления фона в Paint. Это происходит в один клик.

Обновление пока доступно для учасников программы оценивания Windows Insiders, на Canary and Dev Channels (version 11.2306.30.0). Собственно, для удаления фона достаточно нажать соответствующую кнопку в левой части интерфейса. Также можно выбрать вручную часть фона, которую необходимо убрать.

Функция изменения фона — это полезный инструмент для старого-доброго Paint, особенно для тех, кому нужно время от времени редактировать изображение, но не настолько, чтобы покупать профессиональные инструменты. Ждем, пока инструмент развернется во всех.