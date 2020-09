Поддержка SLI перекочует из драйверов NVIDIA напрямую в игры

С появлением низкоуровневых графических API, таких как DirectX 12 и Vulkan, разработчики игр получили возможность реализовать поддержку SLI непосредственно в самой игре, вместо того, чтобы полагаться на профиль SLI графического драйвера. И такой подход имеет свои преимущества. Например, опыт разработчиков и понимание особенностей их собственного кода позволяют им добиться максимальной производительности от использования нескольких графических процессоров.

С учётом этого, начиная с 1 января 2021 года, компания NVIDIA больше не будет добавлять новые профили драйверов SLI для графических процессоров серии RTX 20 и более ранних версий. Вместо этого планируется сосредоточить усилия на поддержке разработчиков в сфере реализации SLI напрямую в играх. В NVIDIA считают, что это обеспечит максимальную производительность для пользователей SLI.

Существующие профили SLI драйверов и далее будут продолжать тестироваться и поддерживаться для графических процессоров серии RTX 20 с поддержкой SLI и более ранних версий. Однако для GeForce RTX 3090 и последующих графических процессоров с возможностью работы в связке SLI, такая поддержка будет реализована напрямую в играх.

В настоящее время некоторые игры уже предлагают прямую поддержку SLI. На API DirectX 12 это доступно в следующих играх: Shadow of the Tomb Raider, Civilization VI, Sniper Elite 4, Gears of War 4, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade, Rise of the Tomb Raider, Zombie Army 4: Dead War, Hitman, Deus Ex: Mankind Divided, Battlefield 1, Halo Wars 2. Также подобная поддержка имеется и в играх на базе API Vulkan: Red Dead Redemption 2, Quake 2 RTX, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade, Zombie Army 4: Dead War.

Также сообщается, что многие творческие и неигровые приложения поддерживают масштабирование производительности при использовании нескольких графических процессоров без использования профилей SLI драйверов. Эти приложения и далее будут продолжать работать на всех поддерживаемых в настоящее время графических процессорах.

Источник: videocardz