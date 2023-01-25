Microsoft заработала $52,7 млрд во втором квартале — Windows и Xbox плохо «сработали» в отличие от облачных технологий

Microsoft опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2022 года на фоне объявления о масштабных увольнениях в компании. Производитель программного обеспечения получил $52,7 миллиарда доходов (рост на 2%) и чистую прибыль в размере $16,4 миллиарда (падение на 12%).

Ранее корпорация прогнозировала трудный квартал для доходов и аппаратного обеспечения Windows OEM, и результаты ясно отражают нынешнее состояние индустрии ПК. Согласно анализу Canalys, поставки ПК в 2022 году упали на 16%, а Gartner сообщила о падении почти на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале – это самое большое квартальное падение поставок с начала отслеживания рынка ПК в середине 1990-х лет.

Доходы от Windows OEM упали на 39% во втором квартале — в Microsoft говорят, что это обусловлено «слабостью рынка ПК и сильным результатом в прошлом году».

«Хотя количество отгруженных компьютеров уменьшилось в течение квартала, вернувшись к допандемическому уровню, интенсивность использования Windows продолжает быть выше, чем до пандемии, а время, затраченное на компьютер, выросло почти на 10%», — говорит генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Ухудшение на рынке ПК также повлияло на доходы Microsoft от устройств (падение на 39%), которые теперь включают в себя HoloLens (гарнитура дополненной/смешанной реальности), аксессуары для ПК и Surface.

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Рынок ПК не улучшится в следующем квартале, так что финансовый директор Microsoft Эми Гуд прогнозирует высокое или среднее 30-процентное снижение дохода от Windows OEM в третьем квартале вместе со средним 40-процентным снижением дохода от устройств.

На прошлой неделе корпорация объявила об увольнении более 10 тысяч сотрудников и на фоне этого объявила об изменении своего «аппаратного портфеля». Microsoft списывает $1,2 миллиарда в своих доходах за 2 квартал, связанных с этими изменениями, расходами на увольнение и стоимостью консолидации аренды.

После того как Конгресс отклонил просьбу армии приобрести до 6900 гарнитур на основе технологии Microsoft HoloLens, сокращение рабочих мест особенно сильно отразилось на подразделении. Борьба Microsoft с HoloLens была хорошо задокументирована в течение последнего года после того, как бывший руководитель HoloLens Алекс Кипман покинул компанию после обвинений в неправомерном поведении, а Microsoft, как сообщается, отказалась от планов по HoloLens 3.

Учитывая аппаратные усилия Microsoft, Xbox также плохо сработал в этом квартале. Доход от оборудования Xbox снизился на 13% вместе с падением дохода от контента и услуг на 12%. В Microsoft утверждают, что последнее снижение связано с «сильными показателями предыдущего года», которое «частично компенсировано ростом количества подписок на Xbox Game Pass». В целом, доход Microsoft от игр сократился на 13% за год.

Снижение дохода от оборудования Xbox «обусловлено более низкой ценой и объемом проданных консолей», что означает, что Microsoft продала меньше консолей Xbox Series S/X во время праздников, чем по более высоким ценам за тот же период в 2022 году. Microsoft отказалась от серии XboxS за $249,99 на праздники, надеясь поднять интерес к консоли Xbox Game Pass.

В прошлом году Microsoft заявила, что количество подписчиков Xbox Game Pass возросло до 25 миллионов, но с тех пор компания не предоставляла обновленные цифры. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер заявлял в октябре, что рост пользователей консольной службы остановился.

«Мы наблюдаем невероятный рост на ПК… На консолях я заметил, что рост замедлился, главным образом потому, что в какой-то момент мы охватили всех пользователей консоли, желающих подписаться», — сказал Спенсер в интервью в октябре.

Спенсер также сообщил, что Xbox Game Pass будет оставаться на уровне примерно 10–15% дохода Microsoft от контента и услуг Xbox и что услуга прибыльна.

“Мы увидели новые рекорды для подписок на Xbox Game Pass. Ежемесячное количество активных пользователей превысило рекордные 120 миллионов в течение квартала”, — говорит Наделла.

Microsoft продолжает сталкиваться с негативными настроениями регуляторов из-за запланированного приобретения Activision Blizzard за $68,7 миллиарда, которое она намерена завершить в 2023 финансовом году (конец июня). Европейская комиссия начала «углубленное расследование» соглашения после того, как Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) сообщило о более тщательном рассмотрении соглашения в сентябре. FTC также подала в суд на Microsoft, чтобы заблокировать покупку после нескольких недель споров между Microsoft, Sony и регуляторами из-за проблем конкуренции и будущего Call of Duty.

В третьем квартале ожидается, что доход от игр сократится на «высокие однозначные цифры», а доход от контента и услуг Xbox уменьшится «на низкие однозначные цифры».

Как обычно, немалый доход во втором квартале принесли Microsoft Office, облачные и серверные продукты. Общий доход от интеллектуальных облачных технологий вырос на 18% по сравнению с прошлым годом; доходы от серверных продуктов и облачных служб выросли на 20%, а доходы от Azure и других облачных служб выросли на 31%.

«Только доход от Azure ML вырос более чем на 100% в течение пяти кварталов подряд», — сказал Наделла.

Microsoft также расширила партнерство с OpenAI, инвестировав в стартап $10 миллиардов, а также планирует интегрировать ChatGPT в собственную поисковую систему Bing уже весной. Благодаря долгосрочному партнерству Microsoft станет эксклюзивным облачным партнером для OpenAI, где службы корпорации будут обеспечивать все нагрузки стартапа в продуктах, службах API и исследованиях.

По слухам Microsoft может получить 75% прибыли OpenAI, пока не возместит свои инвестиции.

Что касается дохода от Office, количество подписок на Microsoft 365 в этом квартале выросло на 12% и в общей сложности достигло 63,2 миллиона. В январе корпорация запустила новую подписку на Microsoft 365 Basic за $1,99, что, вероятно, повлияет на количество подписчиков в следующих квартальных результатах.

В течение этого квартала Microsoft Teams превысила 280 миллионов активных пользователей ежемесячно, и Наделла сказал, что корпорация «продолжает получать долю во всех категориях, от сотрудничества до чата, встреч и звонков».

Доходы от коммерческих продуктов Office и облачных сервисов выросли на 7%, при этом коммерческий доход от Office 365 вырос на 11%. Доход от LinkedIn вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, а доходы от поиска и рекламы в новостях выросли на 10%.

Источник: The Verge, Engadget