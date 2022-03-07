Потери Apple от прекращения продаж iPhone в росии составят около $3 млн в день

Компания Apple, как и ряд других технологических компаний, прекратила продажу своих продуктов в россию, которая подло напала на Украину. И хотя на россию не приходится значительная доля доходов от продуктов Apple, этот бойкот окажет влияние на бизнес компании.

На долю Apple приходится около 15% продаж смартфонов в россии, что соответствует третьему месту на местном рынке. Samsung занимает лидирующую позицию с долей рынка 34%, на втором месте расположилась компания Xiaomi с показателем 26%.

В 2021 году объём продаж смартфонов в россии в денежном выражении составил около $7,6 млрд. Таким образом, можно предположить, что в результате прекращения продаж своих продуктов в россии компания Apple может потерять около $1,14 млрд в год или около $3 млн ежедневно.

Упущенная выгода может быть выше, учитывая, что общий доход от продаж смартфонов в россии неуклонно растёт в последние несколько лет. По состоянию на 2020 год выручка составила $5,93 млрд, а в 2019 году $5,2 млрд. В целом с 2014 по 2021 год этот показатель вырос почти на 200%.

Отметим, компания Samsung также прекращает продажи своих устройств в россии. Это открывает окно возможностей для китайских брендов, которые пока не заявили о выходе из россии. Однако такие компании могут пострадать от каких-либо последующих санкций, запрещающих ведение бизнеса в стране-агрессоре с использованием американских технологий.

Источник: burga