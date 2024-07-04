«Супермен» Джеймса Ганна — первый взгляд на Девушку-Ястреба, Мистера Террифика и Зеленого Фонаря

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Съемки нового «Супермена» переехали из Норвегии в Огайо, где засняли еще несколько известных персонажей в исполнении новых актеров.

Снимки, которые опубликовал Cleveland.com, предлагают первый взгляд на Нейтана Филлиона в роли Зеленого Фонаря, Изабелы Мерсед в роли Девушки-Ястреба и Эди Гатеги в роли Мистера Террифика. Сцена показывает эпизод, где сам Супермен (Дэвид Коренсвет) спасает ребенка.

FIRST LOOK SPOILER ALERT: The Green Lantern (Nathan Fillion) joins Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) and Superman (David Corenswet) for a high-flying scene in downtown Cleveland. Photos: John Kuntz, https://t.co/WLnOBQdLss pic.twitter.com/vvcXtuBIWG — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) July 3, 2024

Как сообщалось ранее, роль Лоис Лейн взяла на себя Рэйчел Броснахен («Удивительная миссис Мейзел»), а злодея Лекса Лютора сыграет Николас Холт («Великая»), который, кстати, изначально пробовался на роль Кларка Кента. Остальной актерский состав будет включать Марию Габриэлу де Фарию в роли Инженера, Скайлера Джизондо в роли Джимми Олсена, Сару Сампайо в роли Евы Тешмахер, Теренс Розмар в роли Отиса и Энтони Кэрригана в роли Метаморфо.

Также в фильме появится сын Кристофера Рива, который играл Кларка Кента в 1978 году — в роли телерепортера. Вероятно, мы увидим и новую Супергерл в исполнении звезды «Дома дракона» Милли Алкок.

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«Супермен», ранее известный как «Супермен: Наследие» — первый фильм в новой версии киновселенной DCU Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Ганн руководит съемочным процессом по собственному сценарию, который сосредоточится на истории юного Супермена.

Новый «Супермен» дебютирует в кинотеатрах 11 июля 2025 года.

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