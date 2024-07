«Супермен» Джеймса Ганна — первый взгляд на Девушку-Ястреба, Мистера Террифика и Зеленого Фонаря

Съемки нового «Супермена» переехали из Норвегии в Огайо, где засняли еще несколько известных персонажей в исполнении новых актеров.

Снимки, которые опубликовал Cleveland.com, предлагают первый взгляд на Нейтана Филлиона в роли Зеленого Фонаря, Изабелы Мерсед в роли Девушки-Ястреба и Эди Гатеги в роли Мистера Террифика. Сцена показывает эпизод, где сам Супермен (Дэвид Коренсвет) спасает ребенка.

FIRST LOOK SPOILER ALERT: The Green Lantern (Nathan Fillion) joins Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) and Superman (David Corenswet) for a high-flying scene in downtown Cleveland. Photos: John Kuntz, https://t.co/WLnOBQdLss pic.twitter.com/vvcXtuBIWG

— clevelanddotcom (@clevelanddotcom) July 3, 2024