Правительство хочет ввести «налог» на смартфоны, планшеты, телевизоры и бумагу

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После принятия новой редакции ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» и ряда решений Минэкономики в Украине вступит в силу налог за частное копирование авторского контента, который будет взыматься с каждого проданного смартфона, планшета, телевизора и даже офисной бумаги. Уже в этом году (в случае принятия изменений) соответствующая продукция может подорожать почти на 5%. Издание «Экономическая правда» разобрало очередную спорную законодательную инициативу, пересказываем ключевые тезисы.

Предыстория

Сбор за частное копирование был введен в Украине в 2003 году в эпоху аналоговых устройств, когда весьма распространенным было явление копирования аудио- и видеокассет, а технологии прямой коммуникации между потребителем и автором отсутствовали как класс. Впоследствии такие технологии появились, но сбор остался. В мае 2018 года парламент принял закон об управлении имущественными правами, который предполагает взымание процента с продаж электроники за потенциальную возможность создания копии. Под действие этого закона подпадает даже офисная бумага и копировальные машины.

Минэкономики наделило правом взымать отчисления только две организации: Украинский музыкальный альянс (УМА) и Всеукраинское агентство авторских прав (ВААП). Первая будет брать налог со смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров, вторая — из бумаги и копировальных устройств. Ведомство также назначило переговоры с целью принятия тарифов.

В чем суть этого странного сбора

«Логика» сбора в защите интересов создателей контента. Каждый владелец смартфона или телевизора загружает на свое устройство музыку, фильмы и электронные книги для их бесплатного потребления, в результате чего авторы несут убытки.

Импортеры техники должны будут включить в стоимость товара сбор за частное копирование и выплачивать его организации коллективного управления (ОКУ), которая в свою очередь будет выплачивать справедливое вознаграждение авторам.

Размер сбора по каждому виду техники еще предстоит согласовать. Переговоры между импортерами и ОКУ начались в апреле 2020 года и почти сразу зашли в тупик из-за больших разногласий между участниками.

Интересы импортеров отстаивает Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) — она считает эти тарифы пережитком прошлого и убеждена, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники. В то же время ОКУ — это упомянутые выше УМА и ВААП. Они утверждают, что подобная система отчислений существует в большинстве стран мира.

Позиция Европейской бизнес-ассоциации

В ассоциации называют предложенные ОКУ тарифы экономически необоснованными, предупреждая, что их принятие приведет не только к удорожанию легальной техники и материальных носителей, но и к дальнейшему искажению конкуренции в отрасли.

В ассоциации также отмечают, что предложенные тарифы приведут к подорожанию техники для потребителей.

В комментарии источнику менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес-ассоциации Виктория Куликова обратила внимание на непрозрачность принципов распределения денег, которые собирают ОКУ. По ее словам, никто не знает, какие книги и сколько раз были скопированы или сколько раз и куда были загружены песни.

Позиция УМА и ВААП

В УМА аргументируют необходимость повышения тарифов тем, что в Украине действую самые низкие ставки, а также стремлением правообладателей в сфере музыки и кино привести тарифы к среднемировым.

В ВААП со своей стороны добавляют, что размер тарифов вознаграждения авторам был рассчитан на основании исследования рынка и отчетов международных организаций.

Директор ВААП Юрий Гандзюк не скрывает, что сбор за частное копирование оплатит покупатель. При этом он заверяет, что наценка будет незначительной, так как импортеры закладывают в стоимость техники маржу 20%, а розничная сеть — еще 60%. По его словам, если устройство стоит 5 тыс. грн, то после введения новых ставок оно будет стоить на 70 грн больше.

Перспективы принятия тарифов

Переговоры между импортерами и ОКУ о размере тарифов приостановлены до завершения карантина по просьбе Европейской бизнес-ассоциации.

ЕБА предложила приостановить действие закона до конца 2020 года из-за экономического кризиса, от которого страдают импортеры и продавцы бытовой техники.

В УМА выступают против этого, поскольку, по словам представителя организации, от кризиса страдают также авторы и исполнители.

Источник: ЭП