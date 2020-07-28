Представлен 70-долларовый смартфон Samsung Galaxy M01 Core на Android 10 Go — с 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти

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Samsung представила в Индии новый ультрабюджетный смартфон Galaxy M01 Core, являющийся частью программы Android Go и работающий под управлением упрощенной версии Android 10 Go Edition. Фактически это преемник прошлогодней модели Samsung Galaxy A2 Core.

Как уже было подмечено, Galaxy M01 Core — ультрабюджетная модель (расположится еще ниже 100-долларового Galaxy A01), так что дизайн и технические характеристики здесь соответствующие. Базовая версия с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти на индийском рынке оценена в $73, а вариант удвоенными объемами памяти (2/32 ГБ) — $87. К слову, здесь используется флэш-память eMMC 5.1.

Аппаратный базис Galaxy M01 Core — SoC MediaTek MT6739 с 4 ядрами ARM Cortex-A53 и графическим процессором PowerVR GE8100. Экран (PLS TFT) имеет диагональ 5,3 дюйма при разрешении HD+. Фронтальная камера характеризуется разрешением 5 Мп и диафрагмой F/2,4, характеристики основной камеры — разрешение 8 Мп и диафрагма F/2,2. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч.

Из остального можно отметить поддержку 4G, VoLTE, модули Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъем для наушников, слот microSD и порт MicroUSB. Корпус Galaxy M01 Core пластиковый, а вариантов цвета три: красный, черный и синий.

В этом году Xiaomi еще не выпускала смартфонов Android Go, но прошлогодняя модель Redmi Go стоила примерно столько же при том же техническом оснащении и возможностях.

Будет ли Galaxy M01 Core продаваться в Украине, пока неясно.

Источник: Samsung