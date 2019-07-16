Новости
«ПриватБанк» запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт, которые являются полноценными аналогами пластиковых карт

«ПриватБанк» запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт, которые являются полноценными аналогами пластиковых карт

«ПриватБанк» запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт, которые являются полноценными аналогами пластиковых карт


Государственный «ПриватБанк» запустил услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Privat24. И теперь, чтобы получить банковскую карту, не нужно идти в отделение.

В отличие от Интернет-карты, виртуальная карта является полноценной банковской международной картой. Ею можно рассчитываться в магазинах, снимать наличные в банкоматах, покупать билеты и получать все банковские услуги.

Оформить виртуальную карту можно в бета-версии сервиса «Приват24» через меню «Кошелек» -> «Добавить карточку». В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код — они придут клиенту на финансовый номер телефона. Для расчетов в магазинах и заведениях карточку нужно добавить в виртуальный кошелёк Apple Pay или Google Pay.

«ПриватБанк» запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт, которые являются полноценными аналогами пластиковых карт

«ПриватБанк» выпускает в виртуальном виде как дебетовые карточки для выплат, так и карты «Универсальная» с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить и в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.

Источник: Facebook

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить