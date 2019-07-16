«ПриватБанк» запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт, которые являются полноценными аналогами пластиковых карт

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Государственный «ПриватБанк» запустил услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Privat24. И теперь, чтобы получить банковскую карту, не нужно идти в отделение.

В отличие от Интернет-карты, виртуальная карта является полноценной банковской международной картой. Ею можно рассчитываться в магазинах, снимать наличные в банкоматах, покупать билеты и получать все банковские услуги.

Оформить виртуальную карту можно в бета-версии сервиса «Приват24» через меню «Кошелек» -> «Добавить карточку». В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код — они придут клиенту на финансовый номер телефона. Для расчетов в магазинах и заведениях карточку нужно добавить в виртуальный кошелёк Apple Pay или Google Pay.

«ПриватБанк» выпускает в виртуальном виде как дебетовые карточки для выплат, так и карты «Универсальная» с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить и в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.

Источник: Facebook