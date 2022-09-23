«Прощание» кометы с хвостом, гигантский лунный кратер и полярное сияние в отражении озера: рассматриваем лучшие космические снимки 2022 года

Представлены победители конкурса «Астрономический фотограф 2022» — абсолютным лидером стал Джеральд Реманн, которому удалось заснять «прощание» кометы Леонарда со своим хвостом.

«Астрономический фотограф года» – ежегодный мировой конкурс астрофотографии, организованный Королевской обсерваторией в Гринвиче. В 2022 году жюри получили 3000 снимков-заявок, которые отправили фотографы из 67 стран.

«Мы провели отличный год для астрофотографии, и участники сделали отличные изображения для конкурса. Уровень невероятно высок. Есть снимки таких вещей, которые вы не видели раньше, и даже вещи, которые больше никогда не увидите», – сказал Эд Блумер, астроном Королевской обсерватории Гринвича.

Для многих астрофотографов комета C/2021 A1 (комета Леонарда), впервые обнаруженная в январе 2021 года астрономом Грегом Леонардом, стала главным событием года: почти четверть заявок в категории «Планеты, кометы и астероиды» были посвящены именно ей. Однако покорил судей снимок Джеральда Реманна, сделанный в канун Рождества.

Фото, который автор назвал «Disconnection Event» показывает драматический момент в жизни кометы — часть ее хвоста отделяется после столкновения с высокоскоростными солнечными частицами.

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«Кусок хвоста кометы Леонарда был оторван и унесен солнечным ветром. Мне очень повезло, что погода на ферме Тиволи в Намибии была отличной, когда я находился на крыше обсерватории. Сделав первый снимок, я увидел, что хвост кометы выглядит «драматично» и решил сделать второй – именно в этот момент произошло «отделение», — вспоминает Джеральд.



В категории «Луна» была отмечена работа британского фотографа Мартина Льюиса – снимок кратера Платона. Судья Стив Марш сказал, что фото подчеркивает потрясающие размеры некоторых из лунных кратеров:

«Если учесть реальную длину и масштаб теней и гор, которые их создают, это изображение действительно заслуживает победы».



Фото галактики Сомбреро, которая является домом для примерно 100 миллиардов звезд, победило в соответствующей категории. Его авторы Уткарша Мишра, Майкл Петраско и Мьюир Эвенден.

По снимку сразу понятно, почему галактика получила такое название: ее форма напоминает плоский диск с широкими полями – как у шляпы из мексиканского национального костюма.



Не обошлось без снимков Международной космической станции – на фото Эндрю Маккартни, победителя в категории «Люди и космос», она парит над Базой Спокойствия, местом первой высадки людей на Луну в 1969 году.

Ниже представляем галерею с другими, не менее впечатляющими снимками, которые показывают звездные потоки над заснеженной горой в Тибете, уникальную мозаику из нескольких снимков Солнца, Млечный Путь, туманность Улитка, которую иногда называют глаз Бога и др.

Источник: NewAtlas, RMG