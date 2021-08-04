Realme показала зарядные устройства и аксессуары своей магнитной беспроводной зарядной системы MagDart — аналога MagSafe от Apple

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На прошлой неделе стало известно, что компания Realme работает над системой магнитной беспроводной зарядки для своих Android-смартфонов. А теперь компания анонсировала полный спектр продуктов, в которых будет использоваться новая технология. Realme называет систему MagDart, и это, по сути, более мощная версия системы MagSafe от Apple.

Ключевым продуктом в линейке является беспроводное зарядное устройство 50W MagDart. По словам Realme, эта модель является самым быстрым (мощным) магнитным беспроводным зарядным устройством в мире. Но за высокую мощность приходится расплачиваться. Устройство имеет громоздкую кубовидную конструкцию, в которой предусмотрено место для охлаждающего вентилятора. При использовании фирменного адаптера питания 65W SuperDart, магнитное беспроводное устройство 50W MagDart способно полностью зарядить батарею смартaона ёмкостью 4500 мАч за 54 минуты. Это почти так же быстро, как и при использовании проводного зарядного устройства Realme мощностью 50 Вт.

Для тех, кто предпочитает более компактные и элегантные решения, предусмотрена модель 15W MagDart. Новинка во многом похожа на устройство Apple MagSafe. В то же время Realme заявляет, что её версия на 26,4% тоньше и обеспечивает более высокую скорость зарядки. Полностью зарядить батарею смартфона ёмкостью 4500 мАч с помощью 15W MagDart можно за 90 минут, что значительно быстрее, чем с помощью устройства Apple.

Realme также подготовила и другие беспроводные зарядные устройства и аксессуары:

Портативный аккумулятор 2-in-1 MagDart Power Bank оснащается док-станцией, которая позволяет использовать аккумулятор в качестве подставки для телефона.

MagDart Case – это чехол из углеродного волокна для нового флагманского телефона Realme GT со сквозным портом USB-C и разъемом для наушников, а также встроенным соединением MagDart.

MagDart Wallet представляет собой футляр для трёх карт, оснащённый подставкой.

MagDart Beauty Light – это откидная кольцевая подсветка для съёмки автопортретов, работающая от обратной беспроводной зарядки. Она содержит 60 мини-светодиодов и специальную кнопку управления, которая позволяет настраивать такие параметры, как яркость и цветовую температуру.

Realme пока что не объявила цены на анонсированные магнитные беспроводные зарядные устройства и аксессуары и сроки начала их продаж. Единственный существующий смартфон, который подтверждён для совместной работы с любым устройством MagDart, – это флагман Realme GT, но для этого потребуется купить специальный чехол. Realme демонстрирует экосистему магнитной беспроводной зарядки с помощью «концептуального телефона» под названием Realme Flash, который показан на изображениях и содержит встроенный модуль MagDart, но пока нет никаких планов по его выпуску.

Источник: The Verge