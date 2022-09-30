Рекомендованная цена Intel Arc A750 равна $289 — в тестах компании видеокарта приближается к NVIDIA GTX 3060

После презентации видеокарты Intel Arc A770 за $329 компания еще больше потеснила рыночные позиции NVIDIA GTX 3060 – графический адаптер Arc A750 будет стоить $289. Если флагман Intel подходит к диапазону цен и производительности RTX 3060 «сверху», обещая работу на уровне RTX 3060 Ti и даже 3070, то младшая модель заходит на него «снизу» – по заявлениям компании, она максимально приближается к уровню 3060.

Несмотря на то, что партнеры Intel, GUNNIR и ASrock, уже произвели и показали потребительские видеокарты, впечатления по из реальной производительности, как и независимые игровые тесты пока не доступны. Всё, на что можно опираться – рекламные заявления и опубликованный игровой тест самой компании.

Омрачить радость от адекватных цен на Intel Arc могут несколько факторов. Первый из них – дефицит в реальной продаже. Основные производители видеокарт проигнорировали серию, и неизвестно, какие объемы производства могут и согласны обеспечивать GUNNIR и ASrock. Не забываем и про возможную накрутку цен в рознице.

Еще одним сдерживающим от покупки фактором может стать работа самих видеокарт. На ранних этапах тестирования драйвера Intel Arc отличались «сыростью», что сказалось на сроке их выхода. Кроме того, по ранее известной информации, возможна «рваная» производительность в разных играх – какие-то будут работать отлично, некоторые, возможно, будут испытывать проблемы. На этом может сказаться и отсутствие непосредственной поддержки старого API DirectX 9. Ну и следует скептически относиться к заявлениям представителей компании об отличной производительности в трассировке лучей.

Окажется ли серия видеокарт Intel Arc действительно недорогой и востребованной, станет известно только после проведения независимых тестов и появление готовых изделий в рознице – старт продаж намечен на 12 октября. В любом случае, предложение Intel способно разбавить ситуацию на рынке и лишить NVIDIA части энтузиазма к увеличению цен. Скорее всего, чтобы прочно закрепится в нише видеокарт Intel понадобится время и ряд попыток.