Рост несмотря на дефицит: рынок ПК увеличился почти на 10% за год

Индустрия персональных компьютеров завершила 2025 год на позитивной ноте: в четвертом квартале поставки выросли на 9,6% в годовом измерении и достигли 76,4 млн единиц. Годовые поставки ПК увеличились на 8,1% год к году. Глобальный дефицит памяти влияет на всю индустрию.

Как отмечает International Data Corporation, хотя праздничный сезон обычно стимулирует повышенный спрос, в конце прошлого года продажи дополнительно выросли из-за дефицита памяти, который побудил часть потребителей покупать сейчас — в преддверии ожидаемого роста цен. Лидером рынка по итогам квартала стала Lenovo с поставками 19,3 млн ПК и долей 25,3%. Второе место заняла HP — 15,4 млн компьютеров, или 20,1% рынка. Dell стала третьей с результатом 11,7 млн единиц в IV квартале и долей 15,4%. Apple получила 9,3% рынка, отгрузив 7,1 млн компьютеров, а пятерку лидеров замкнула Asus из 5,4 млн систем, что соответствует 7,1% рынка.

Комментируя текущий дефицит памяти, менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убриани заявил, что ситуация влияет на всю отрасль и, вероятно, изменит рыночную динамику в течение ближайших двух лет. По аналогии со смартфонным рынком, в ближайшее время могут появиться новые ПК с меньшим объемом памяти, чем привычно, как способ для производителей справиться с проблемами запасов. Убрани добавил, что крупные бренды потребительской электроники имеют лучшие позиции для того, чтобы пережить этот период, тогда как некоторые меньшие компании в конце концов могут не выдержать. Для потребителей, особенно энтузиастов DIY, дефицит может заставить многих отложить покупки или даже переориентировать расходы на другие хобби и интересы.

В более широком масштабе, в течение всего 2025 года компании совокупно отгрузили 284,7 млн компьютеров. Пятерка крупнейших производителей по итогам года совпадает с IV кварталом — Lenovo, HP, Dell, Apple и Asus в таком же порядке. По сравнению с 2024 годом, в прошлом году производители поставили на 21,4 млн ПК больше, что соответствует росту на 8,1% год к году. Глядя вперед на 2026 год, в IDC считают, что общие поставки ПК могут несколько сократиться. Однако совокупная стоимость рынка будет расти из-за повышения средних отпускных цен, обусловленного удорожанием памяти.

«Рынок ПК будет совсем другим уже через 12 месяцев, учитывая то, как быстро меняется ситуация с памятью», — заявил вице-президент по исследованиям IDC Жан-Филипп Бушар.

В итоге дефицит памяти уже переходит из временного фактора в структурный риск для рынка ПК: производители корректируют конфигурации, пересматривают ценовую политику и планирование поставок, а покупатели все чаще сталкиваются с выбором между более высокой ценой и скромными характеристиками. Именно эти решения в 2026 году будут определять не только объемы продаж, но и реальный баланс сил между крупными брендами и меньшими игроками рынка.

Источник: TechSpot.com