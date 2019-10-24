Самоуправляемая Tesla. Более 1 млн активаций Smart Summon и запуск Full Self-Driving до конца года





Какие бы полярные мнения не высказывались бы в адрес американского автопроизводителя автомобилей Tesla, его достижения в области технологий автономного вождения неоспоримы и их сложно переоценить. Фактически Tesla и Waymo — лидеры в этой области (1, 2). Не секрет, что само направление является приоритетным для Tesla. Оно должно стать одной из основных точек дальнейшего роста бизнеса компании, поэтому мы решили выделить успехи и планы, связанные с Autopilot, из общей сегодняшней заметки по квартальному отчету и конференц-звонка, в отдельную новость.

Начнем со свежей статистики. В конце прошлого месяца Tesla выпустила крупное обновление прошивки Tesla версии 10.0, которое в числе остального принесло давно обещанную функцию Smart Summon для автоматического выезда с парковки к водителю. К настоящему моменту «глючной» функциональностью Smart Summon, которая привела к нескольким мелким ДТП и вызвала внимание американского регулятора NHTSA, уже воспользовались более 1 млн раз. Функция Tesla Smart Summon основана на машинном обучении. То есть, Tesla постоянно собирает данные с автомобилей для обучения системы и с каждым преодоленным километром функция становится все совершеннее. К слову, Tesla пообещала запустить улучшенную версию Smart Summon в ближайшее время.

В третьем квартале Tesla в среднем фиксировала одну аварию на 6,96 млн км, если говорить об автомобилях, в которых водители использовали автопилот и функции активной безопасности. При этом в среднем в США одна авария происходит на 800 000 км. То есть, водители Tesla, использующие автопилот и функции активной безопасности, в целом попадают в аварии намного реже, чем в среднем по США.

Само собой, в ходе конференц-звонка одной из обсуждаемых тем стал продвинутый автопилот Full Self-Driving (FSD), который Илон Маск обещал до конца года. Так вот до конца этого года ограниченное число владельцев могут получить доступ к новой функциональности.

Стоит сделать небольшое отступление, чтобы избежать путаницы. FSD, несмотря на название, полноценным автопилотом не является, поскольку не наделяет электромобили Tesla способностью самоуправляемого движения. В начале года Tesla вернула опцию Full Self-Driving, которая в прошлом не раз выступала предметом многочисленных споров, поскольку многие ошибочно воспринимали ее как полноценный автопилот. И едва ли их можно в этом винить. Так вот Autopilot — базовый набор, а Full Self-Driving — расширенный, мы подробно рассказывали об отличиях здесь. Упомянутая выше функция Smart Summon — последнее дополнение в пакете Full Self-Driving.

В апреле Tesla представила автомобильную SoC собственной разработки Full Self-Driving (FSD) и платформу нового поколения на ее основе, которая пришла на смену платформе прошлого поколения HW 2.5, построенной на базе чипа NVIDIA Drive PX 2. В ближайшее Tesla должна начать процесс модернизации старых авто (те, кто купил опцию Full Self-Driving, получат обновление бесплатно). Так вот именно новая платформа должна обеспечить дальнейшее расширение возможностей «полноценного автопилота» Tesla. И если сейчас автомобили Tesla с пакетом Full Self-Driving могут самостоятельно перемещаться только по автомагистралям (под постоянным надзором водителя, естественно), то с дальнейшим расширением функциональности они начнут распознавать разметку и сигналы светофора, благодаря чему смогут автоматически перемещаться по дорогам в пределах города. При этом водители будут обязаны контролировать работу функции и следить за дорогой. Именно об этой функциональности и говорил Маск. Отвечая на вопрос о сроках запуска, он сказал, что команда инженеров должна вложиться в сроки и приступить к ограниченному тестированию до конца года. Правда, Маск сделал оговорку, что гарантировать запуск до конца года не может. Он также отметил, что после запуска FSD автомобили Tesla с большой вероятностью смогут самостоятельно возить владельцев с дома на работу и наоборот, но при этом водители не будут освобождены от своих прямых обязанностей. То есть, в случае чего отвечать придется водителю.

В 2020 году Tesla рассчитывает запустить фирменный сервис роботакси Tesla Network. Он позволит владельцам электромобилей сдавать их в аренду другим водителям в неиспользуемое время и зарабатывать на этом.

Источник: стенограмма Tesla Q3 2019 Earnings Call