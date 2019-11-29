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Samsung Electronics будет производить компьютерные процессоры для Intel

Samsung Electronics будет производить компьютерные процессоры для Intel

Samsung Electronics будет производить компьютерные процессоры для Intel


Как сообщают отраслевые источники, компания Samsung Electronics согласилась помочь Intel преодолеть недостаток производственных мощностей. В результате, Samsung Electronics будет производить и поставлять Intel некоторые процессоры для компьютеров.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Intel увеличивает заказы у сторонних производителей чипов из-за дефицита собственных 14-нм производственных мощностей. Правда, тогда речь шла о компании TSMC и о выпуске чипов, отличных от процессоров.

Но теперь источники в полупроводниковой промышленности утверждают, что Intel выбрала Samsung в качестве стороннего производителя для наращивания объёмов производства чипов по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Тем самым компания пытается решить затянувшуюся проблему дефицита процессоров.

«Samsung была выбрана в качестве партнёра, поскольку она является одним из нескольких производителей, которые могут удовлетворить спрос Intel на 14-нм производство, помимо прочих причин», — сказал источник, не уточняя график производства.

Источник: theinvestor

  • Дефицит процессоров Intel возник в результате того, что чипмейкер вот уже на протяжении нескольких лет переносит запуск массового производства чипов по нормам 10-нанометрового технологического процесса. В результате, всё больше продуктов выпускается по 14-нм технологии, но соответствующих производственных мощностей оказалось явно недостаточно для таких объёмов.
  • В результате, во второй половине 2018 года образовался дефицит некоторых популярных моделей процессоров Intel, и это привело к скачку цен на них и некоторые другие чипы, в том числе конкурирующей компании AMD.
  • Intel активно пытается решить проблему с недостатком производственных мощностей. Помимо уже указанных мер по устранению дефицита, таких как перевод производства некоторых чипов на более старый 22-нанометровый техпроцесс и передача производства некоторых устройств сторонним производителям, Intel также намерена расширить собственное производство продукции по нормам 14-нанометрового техпроцесса. Компания планирует инвестировать дополнительные $1 млрд в существующие 14-нм производственные линии на заводах в США (штаты Орегон и Аризона), Ирландии и Израиле.
  • Кроме того, Intel передала выпуск своих чипсетов и процессоров начального уровня сторонним контрактным производителям.
  • В прошлом году аналитики высказывали мнение, что ожидать стабилизации на рынке можно лишь в 2019 году.
  • Но и в конце 2019 года Intel всё ещё вынуждена увеличивать заказы у сторонних производителей чипов из-за дефицита собственных 14-нм производственных мощностей.
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