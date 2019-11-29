Samsung Electronics будет производить компьютерные процессоры для Intel
Как сообщают отраслевые источники, компания Samsung Electronics согласилась помочь Intel преодолеть недостаток производственных мощностей. В результате, Samsung Electronics будет производить и поставлять Intel некоторые процессоры для компьютеров.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Intel увеличивает заказы у сторонних производителей чипов из-за дефицита собственных 14-нм производственных мощностей. Правда, тогда речь шла о компании TSMC и о выпуске чипов, отличных от процессоров.
Но теперь источники в полупроводниковой промышленности утверждают, что Intel выбрала Samsung в качестве стороннего производителя для наращивания объёмов производства чипов по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Тем самым компания пытается решить затянувшуюся проблему дефицита процессоров.
«Samsung была выбрана в качестве партнёра, поскольку она является одним из нескольких производителей, которые могут удовлетворить спрос Intel на 14-нм производство, помимо прочих причин», — сказал источник, не уточняя график производства.
Источник: theinvestor
- Дефицит процессоров Intel возник в результате того, что чипмейкер вот уже на протяжении нескольких лет переносит запуск массового производства чипов по нормам 10-нанометрового технологического процесса. В результате, всё больше продуктов выпускается по 14-нм технологии, но соответствующих производственных мощностей оказалось явно недостаточно для таких объёмов.
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- В результате, во второй половине 2018 года образовался дефицит некоторых популярных моделей процессоров Intel, и это привело к скачку цен на них и некоторые другие чипы, в том числе конкурирующей компании AMD.
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- Intel активно пытается решить проблему с недостатком производственных мощностей. Помимо уже указанных мер по устранению дефицита, таких как перевод производства некоторых чипов на более старый 22-нанометровый техпроцесс и передача производства некоторых устройств сторонним производителям, Intel также намерена расширить собственное производство продукции по нормам 14-нанометрового техпроцесса. Компания планирует инвестировать дополнительные $1 млрд в существующие 14-нм производственные линии на заводах в США (штаты Орегон и Аризона), Ирландии и Израиле.
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- Кроме того, Intel передала выпуск своих чипсетов и процессоров начального уровня сторонним контрактным производителям.
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- В прошлом году аналитики высказывали мнение, что ожидать стабилизации на рынке можно лишь в 2019 году.
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- Но и в конце 2019 года Intel всё ещё вынуждена увеличивать заказы у сторонних производителей чипов из-за дефицита собственных 14-нм производственных мощностей.