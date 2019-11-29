Samsung Electronics будет производить компьютерные процессоры для Intel

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Как сообщают отраслевые источники, компания Samsung Electronics согласилась помочь Intel преодолеть недостаток производственных мощностей. В результате, Samsung Electronics будет производить и поставлять Intel некоторые процессоры для компьютеров.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Intel увеличивает заказы у сторонних производителей чипов из-за дефицита собственных 14-нм производственных мощностей. Правда, тогда речь шла о компании TSMC и о выпуске чипов, отличных от процессоров.

Но теперь источники в полупроводниковой промышленности утверждают, что Intel выбрала Samsung в качестве стороннего производителя для наращивания объёмов производства чипов по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Тем самым компания пытается решить затянувшуюся проблему дефицита процессоров.

«Samsung была выбрана в качестве партнёра, поскольку она является одним из нескольких производителей, которые могут удовлетворить спрос Intel на 14-нм производство, помимо прочих причин», — сказал источник, не уточняя график производства.

Источник: theinvestor