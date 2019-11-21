Intel увеличивает заказы у сторонних производителей чипов из-за дефицита собственных 14-нм производственных мощностей





Затянувшееся освоение 10-нанометрового производственного процесса оказывает заметное влияние на весь бизнес Intel. Ещё в прошлом году наблюдалась ситуация, когда у компании оказалось недостаточно производственных мощностей для выпуска всей номенклатуры продуктов по 14-нанометровой технологии. Это вызвало дефицит некоторых моделей процессоров, а также вынудило Intel перевести выпуск некоторых чипов на более старый 22-нанометровый техпроцесс, чтобы высвободить производственные мощности для более актуальных моделей. Но и это не помогло полностью решить проблему, потому речь зашла о передаче выпуска некоторых чипсетов и процессоров начального уровня сторонним контрактным производителям.

Как оказалось, даже год спустя, проблема с недостатком производственных мощностей, выпускающих процессоры по нормам 14-нанометрового техпроцесса, всё ещё не утратила актуальность. Intel заявила, что она расширяет использование сторонних фабрик для выпуска своих чипов. Компания также отмечает, что дефицит сохраняется, несмотря на то, что она увеличила производство во втором полугодии на «двузначные цифры». При этом не указываются даже примерные прогнозные сроки нормализации ситуации. Зато говорится, что компания прикладывает значительные усилия для наращивания производства по нормам 14- и 10-нанометрового технологического процесса.

И хотя сама компания не спешит делиться подробностями, частично проливают свет на ситуацию другие осведомлённые источники. Они утверждают, что сторонним производителям передаётся выпуск продуктов, отличных от процессоров. Речь идёт о наборах системной логики и других чипах с низким уровнем маржи. Это позволит самой Intel больше сфокусироваться на выпуске именно CPU.

В настоящее время Intel использует сторонние фабрики для нескольких своих продуктов. В частности, TSMC производит чипы Nervana NPP-T по 16-нм техпроцессу, а также чипы Mobileye и Barefoot по 7-нм техпроцессу. Ранее также циркулировали слухи об использовании производственных мощностей Samsung, но позже эта информация не получила подтверждения.

Источник: tomshardware