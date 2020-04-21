Samsung Galaxy Fold 2 получит основной дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой S-Pen
В настоящее время специалисты компании Samsung работают над созданием нового складного смартфона Galaxy Fold 2. Ранее мы уже писали об этом устройстве. А новая утечка позволяет ознакомиться с характеристиками дисплея данной модели.
Согласно имеющейся информации, главный дисплей складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2 имеет диагональ 7,59 дюйма при разрешении 2213×1689 точек. Плотность размещения пикселей составляет 372 ppi. Что ещё интересно, панель поддерживает частоту обновления 120 Гц. Что касается фронтального дисплея, то в данном случае речь пользователям будет доступен 6,23-дюймовый экран с разрешением 2267×819 точек. Но частота обновления изображения составляет стандартные 60 Гц.
Galaxy Fold 2 Leaks
Main Display
•Size: 7.59”
•Resolution: 2213 x 1689
•DPI: 372
•Refresh Rate: 120Hz
•Backplane Technology: LTPO #Samsung #GalaxyFold #Foldable
— Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020
Вопреки предыдущим слухам, Samsung не будет использовать фронтальную камеру под дисплеем в смартфоне Galaxy Fold 2, поскольку она ещё не готова. Вместо этого компания время планирует использовать отверстие в дисплее. Также сообщается, что на этот раз Samsung также намерена добавить в складной смартфон поддержку S-Pen, что позволит реализовать в нём функции планшета.
Подобно Galaxy Z Flip, Samsung планирует использовать для защиты основного дисплея ультратонкое стекло с защитным пластиковым покрытием. Однако, как выяснилось в случае Galaxy Z Flip, такой материал обеспечивает лишь защиту от небольших ударов и не обладает большой устойчивостью к царапинам.
Как ожидается, официальный анонс смартфона Galaxy Fold 2 состоится в июле одновременно с презентацией серии the Galaxy Note20.
Источник: neowin