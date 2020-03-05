Samsung Galaxy S20+ на Exynos 990 и Snapdragon 865 сравнили по производительности в синтетике и играх





С 12 марта в Украине начнут свободно продаваться новейшие флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra (по цене от 26 999 грн до 37 999 грн). Как известно, все модели линейки построены на топовой 7-нм SoC Exynos 990 (исключение — рынки США и Китая, где смартфоны выйдут с Snapdragon 865). Автор канала Relab в YouTube опубликовал короткий ролик, где сравнил по производительности версии Samsung Galaxy S20+ с Exynos 990 и Snapdragon 865. Сразу оговорим, что сравнение выполнено далеко не лучшим образом, поскольку автор упустил некоторые важные аспекты, но кое-что почерпнуть из него можно.

Важно отметить различия по объему оперативной памяти 8 ГБ (версия Exynos) против 12 ГБ (Snapdragon). Автор сравнивал производительность в синтетике (бечмарки AnTuTu и Geekbench) и некоторых играх.

Ниже в галерее мы выбрали из видео кадры со сравнением в бенчмарках (версия на Exynos —слева, а вариант с Snapdragon — справа):

Как видим, в AnTuTu версии 8.2.4 модификация Samsung Galaxy S20+ на SoC Snapdragon 865 набирает в общей сложности 526 906 баллов против 449 074 баллов у варианта на Exynos 990. Если посмотреть подробнее, наибольший вклад в общий результат и лидерство Snapdragon 865 вносит GPU. Именно по части возможностей графического процессора Exynos 990 заметно уступает Snapdragon 865, тогда как разница по CPU не столь заметна. В то же время в Geekbench Exynos 990 заметно уступает Snapdragon 865 именно по части CPU. Результат в одноядерном и многоядерном тестах соответственно Exynos 990 — 457 и 2610 баллов, а Snapdragon 865 — 898 и 3163 баллов. То есть, по показателю производительности на одно ядро Snapdragon 865 превосходит Exynos 990 почти вдвое.

Что касается производительности в играх, большинство игр вариант с Snapdragon 865 запускал чуть быстрее, но в игре Shadow Fight 3 версия с Exynos 990 неожиданно оказалась ощутимо быстрее. То есть, в целом здесь паритет.

Увы, пока неясно, как обстоят дела с автономностью, нагревом, троттлингом и работой модулей связи. Будем надеяться, что соответствущие тесты не заставят себя должно ждать и вскоре мы получим все ответы.

Остается добавить, что в конце прошлого года Samsung приняла решение отказаться от разработки собственных ядер для мобильных платформ Exynos и использовать по лицензии обычные ядра ARM.

Наш первый взгляд на новые флагманы Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra вот здесь, если вдруг пропустили (полноценные обзоры уже на подходе).

Источник: Relab