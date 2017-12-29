Samsung Galaxy S9, LG G7, Google Pixel 3 и др.: В сеть попал список и даты анонса новых смартфонов, которые получат флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845

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В китайской социальной сети Weibo появился весьма интересный список, в котором перечислены все новые смартфоны на основе флагманского мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 845. При этом помимо конкретных моделей в утечке также указаны даты анонса этих смартфонов.

Итак, судя по инсайдерской информации, первыми смартфонами на основе Snapdragon 845 станут южнокорейские флагманы Samsung Galaxy S9/S9+ и LG G7/G7+, что вполне ожидаемо. Их должны представить публике в конце февраля следующего года в рамках выставки MWC 2018. Далее последуют анонсы Xiaomi Mi 7 в апреле и HTC U12 в мае, а вот в июне должны выйти сразу три смартфона на основе Snapdragon 845: Sony Xperia XZ Pro-A, OnePlus 6 и ZTE nubia Z18.

В сентябре, на выставке IFA 2018 и других мероприятиях, нам представят смартфоны Samsung Galaxy Note 9, LG V40 и Xiaomi Mi MIX 3. Уже в следующем месяце будут показаны новинки Google Pixel 3, ZTE nubia Z18, Sony Xperia XZ2 и HTC U12+. Ну, и наконец в самом конце года на рынок выйдут Moto Z (2019), OnePlus 6T и смартфон-раскладушка Samsung W2019.

Напомним, что чипсет Qualcomm Snapdragon 845 будет производиться по 10 нм техпроцессу FinFET со вторым поколением технологии 10LPP (Low Power Plus). Процессор содержит новый CPU Qualcomm Kryo 385 с архитектурой big.LITTLE, содержащий два кластера ядер – четыре высокопроизводительных (2,8 ГГц) и четыре энергоэффективных (1,8 ГГц). За обработку графики в новом Snapdragon 845 отвечает следующее поколение GPU Adreno 630 с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan и DX12.

По оценкам Qualcomm, новый процессор Snapdragon 845 будет на 30% производительнее, быстрее в графике и энергоэффективнее, чем предшественник Snapdragon 835.

Источник: PhoneArena