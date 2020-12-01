Samsung Display тизерит новые форм-факторы — смартфон-рулон и смартфон-планшет, складывающийся втрое





Сейчас линейка сгибаемых смартфонов Samsung представлена двумя моделями: Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip (обе в этом году разменяли поколения). Они сильно отличаются форм-фактором (смартфон-планшет и раскладушка) и параметрами, но одно их объединяет — один изгиб. Между тем, инженерная мысль не стоит на месте, о чем свидетельствуют время от времени проскакивающие в новостях патенты на новые конструкции. Теперь же Samsung Display опубликовала два эскиза новых устройств, которые могут воплотиться в серийных моделях в ближайшие несколько лет.

На одном из эскизов изображен смартфон-рулон или смартфон-свиток, экран которого намотан на блок с элементной базой. Судя по эскизу, в свернутом состоянии устройство не сильно толще обычной ручки.

К слову, о патентах Samsung, описывающих конструкции смартфонов, которые можно сгибать, складывать и сворачивать в трубочку, мы писали еще в 2015 году. И за эти годы, как известно, индустрия шагнула далеко вперед.

Второе изображение демонстрирует потенциальный смартфон, складывающийся втрое. Здесь невольно вспоминается аналогичный концепт Intel в том же Z-образном форм-факторе, а также прототип TCL с такой же конструкцией. Еще можно вспомнить, как вице-президент Motorola Дэн Дери в одном из интервью называл концептуальный Z-образный форм-фактор «священным Граалем складных конструкций».

Самое интересное, что шарниры здесь сгибаются в разных направлениях, формируя своеобразный зигзаг. В начале этого года президент мобильного подразделения Samsung утверждал, что компания может выпустить смартфон со сгибающимся в нескольких местах экраном, но пока не видит в этом практического смысла.

Один из недавних патентов Samsung на складные смартфоны описывает вариацию Z-образного с выдвигающейся клавиатурой.

Голландский ресурс LetsGoDigital, часто публикующий качественные трехмерные модели грядущих новинок на основе утечек и эскизов из патентов, создал парочку рендеров, которые дают нам представление о том, как может выглядеть будущий Galaxy Z Fold со сгибающимся в двух местах экраном.

Не так давно проскакивали сообщения, что Samsung якобы тоже работает над собственным вариантом слайдера со сворачивающимся или, корректнее сказать, растягивающимся экраном. Около двух недель назад Oppo показывала такой концептуальный раздвижной смартфон (Oppo X 2021). Кроме того, в марте 2021 года ожидается выход LG Rollable, который имеет все шансы стат первым в мире смартфоном-слайдером с растягивающимся экраном.

Как известно, Samsung возлагает большие надежды на сгибаемые смартфоны Galaxy Z, которые, по слухам, в следующем году заменят линейку Galaxy Note, так что 2021-й обещает быть интересным.