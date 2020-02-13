Samsung уже сейчас может выпустить смартфон со сгибающимся в нескольких местах экраном, но пока не видит в этом смысла





Позавчера Samsung представила свой второй складной смартфон — «раскладушку» с гибким экраном Galaxy Z Flip. Она принципиально отличается от оригинального Galaxy Fold, но не является первой в своем роде — переиздание легендарной раскладушки Motorola Razr в том же раскладном форм-факторе с гибким экраном было представлено раньше, хотя Galaxy Z Flip поступит первой в широкую продажу. В то же время к настоящему времени мы видели множество других концептуальных складных смартфонов со сгибающимся в нескольких местах экраном. И судя по многочисленным патентам, в Samsung тоже рассматривали альтернативные конструкции. Так вот, лидер сегмента сгибаемых смартфонов уже сейчас может выпустить складывающихся в нескольких местах смартфон.

Как заверил новоиспеченный президент мобильного подразделения Samsung, никаких технических сложностей, делающий невозможным выпуск такого смартфона нет. Проблема в другом. На данный момент Samsung не видит практического смысла. То есть, пока что Samsung не придумала практических сценариев использования, чтобы такое устройство успешно продавалось. С одной стороны, сложно не согласиться, на сегодняшний день многие считают, что гибкие смартфоны пока недостаточно хороши. И именно некогда популярный раскладной форм-фактор сейчас представляется самым удачным для гибких экранов. С другой стороны, Samsung откровенно лукавит, так как вариант дизайна с экраном, сгибающимся в двух местах, ранее запатентованный Intel, выглядит достаточно практично и интересно.

Складывается втрое или вчетверо гибридный планшет-смартфон представляется очень даже достойной идеей. Но вопрос здесь в другом: окажется ли эта компактность убедительным аргументом, чтобы такое устройство, которое явно будет недешевым ввиду очевидных причин, достаточно хорошо продавалось. Особенно учитывая, что складная конструкция в любом случае будет уступать монолитной с точки зрения надежности (физику никто не отменял).

Источник: KoreaHerald