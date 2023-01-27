Samsung Odyssey Neo G7 — игровой 4К-монитор с панелью Quantum Mini-LED и возможностью запускать игры без ПК и консоли

Во время недавней выставки CES 2023 компания Samsung показала несколько крупных игровых мониторов серии Odyssey. А теперь компания представила более компактную модель Odyssey Neo G7 (G70NC), оснащённую 43-дюймовой панелью.

Особенностью Odyssey Neo G7 является использование 43-дюймовой панели Quantum Mini-LED, которая является первой в своем роде от Samsung. Компания обещает «отличное и точное управление» мини-светодиодами и более насыщенный чёрный цвет, который обеспечивается благодаря этой технологии. Чтобы свести к минимуму отражения, Samsung использует матовое покрытие панели.

Новинка оснащена панелью с разрешением 4K (3840×2160 точек) и поддержкой частоты обновления 144 Гц. Также сообщается о времени отклика матрицы 1 мс, типичной яркости 400 нит, сертификации VESA HDR 600 и поддержке AMD FreeSync Premium Pro. Для подключения источников сигнала доступны два разъёма HDMI 2.1 и один разъём DisplayPort 1.4. Кроме того, в устройстве доступны два разъёма USB 3.0 и два динамика мощностью 20 Вт.

Отдельно следует отметить наличие модулей беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5, а также гигабитного сетевого интерфейса Ethernet. Благодаря этому в мониторе Odyssey Neo G7 удалось реализовать поддержку Samsung Smart Hub и Samsung Gaming Hub.

Samsung Smart Hub позволяет монитору служить центром потокового развлечения с прямым доступом к таким сервисам, как Netflix, YouTube и Prime Video. В то же время Samsung Gaming Hub позволяет играть в игры без ПК или игровой консоли, воспользовавшись потоковыми сервисами, такими как Xbox xCloud Gaming и Nvidia GeForce Now. Контроллер можно подключить через Bluetooth или USB.

Игровой монитор Samsung Odyssey Neo G7 (G70NC) поступит в продажу в первом квартале, но его цена пока не сообщается.

Источник: tomshardware