Вранці 5 жовтня відбувся спільний онлайн-брифінг Мінцифри, МОЗ та Кіберполіції щодо протидії підробці COVID-сертифікатів в Україні — наразі ця проблема стоїть особливо гостро.

Останнім часом Кіберполіція та Мінцифри ледь не кожен день повідомляють про ліквідацію схем виготовлення та збуту підроблених сертифікатів. Лише за минулий тиждень правоохоронці провели 13 обшуків та розпочали 12 кримінальних проваджень через підроблення документів. Окрім того, на минулому тижні в Україні оголосили перший вирок за підробку COVID-сертифікатів — лікар із Павлограда Дніпропетровської області отримав штраф 34 тисячі грн та позбавлення права діяльності за фахом на один рік.

На пресбрифінгу повідомили, що вже зараз у роботі правоохоронних органів відкриті 486 кримінальних проваджень з приводу підробки COVID-сертифікатів (85 особам вже оголосили про підозру), які можна отримати після проходження безоплатної вакцинації проти COVID-19 у застосунку чи на сайті Дія.

В Мінцифрі наголошують, що підробити цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 в Дії неможливо.

«Часто шахраї обіцяють підробити сертифікати та внести дані в Дію. Це неможливо, адже Дія тільки відображає інформацію з реєстрів. У випадку із COVID-сертифікатами це дані з Електронної системи охорони здоров’я. Щоб фейковий COVID-сертифікат з’явився в Дії, лікар має взяти на себе відповідальність і внести неправдиві дані у ЕСОЗ. Це дуже легко відслідкувати, адже він підписує це своїм е-підписом. Спільно з Кіберполіцією ми ретельно відстежуємо випадки підробки COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Якщо ви бачите, що хтось продає підробні тести чи COVID-сертифікати, то одразу повідомляйте в поліцію. Не наражайте себе та оточення на небезпеку» Олексій Вискуб, перший заступник Міністра цифрової трансформації України

22 вересня уряд підтримав та відправив до Верховної Ради законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за підробку документів щодо вакцинації.

Українцям, що свідомо використовують фейки, загрожує штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі.

Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду.

Тим особам, хто підробки виготовлятиме та продаватиме загрожує максимальне покарання — штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, ковідні сертифікати в Дії з’явились 20 серпня, а з 24 вересня розробники додали «жовті» COVID-сертифікати, які можна отримати вже після першої дози вакцини проти коронавірусу та можливість згенерувати міжнародний сертифікат у форматі PDF. До речі, станом на 5 жовтня понад 1,4 мільйона українців згенерували COVID-сертифікати.