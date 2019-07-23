Sony готовит пять новых полнокадровых матриц: IMX311, IMX313, IMX409, IMX521 и IMX554

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Компания Sony готовится расширить свой ассортимент полнокадровых матриц типа CMOS новыми моделями. В рамках новой линейки ожидается как минимум пять новых сенсоров: IMX311, IMX313, IMX409, IMX521 и IMX554.

Sony IMX311 — модель разрешением 48 Мп с многослойной компоновкой и обратной засветкой, выделяющаяся необычной конструкцией с диагональным расположением ячеек под углом 45°. Сенсор поддерживает режимы 64 Мп и 24 Мп, формат RGB RAW, 10-разрядное и 12-разрядное представление данных.

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Следующая в табеле о рангах модель IMX313 — высокоскоростной сенсор разрешением 48 Мп с обратной засветкой и многослойной компоновкой.

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Далее идет IMX409BQJ — недорогой, но высокоскоростной 54-мегапиксельный сенсор с обратной засветкой.

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Sony IMX521CQR — высокоскоростной, высокочувствительный датчик c фильтром Quad Bayer, в котором соседние пиксели в матрице 2х2 имеют одинаковые цвета. Разрешение этого BSI-сенсора составляет 15 Мп.

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Наконец, последний IMX554DQC — сверхскоростной сенсор на 30 Мп с многослойной компоновкой и обратной засветкой. Предполагается, что этот сенсор ляжет в основу будущей камеры Sony a9 II, которая ожидается в конце этого года.

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Источник: Sonyerumors