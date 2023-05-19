Star Wars: Galactic Starcruiser — все. Disney закрывает невероятный (и весьма недешевый!) отель в стиле Звездных войн спустя 1,5 года после открытия

Walt Disney World решил закрыть тематический отель Star Wars: Galactic Starcruiser, где все желающие могли стать героями космической саги и погрузиться в одну из историй, происходящих «давным-давно в одной далекой-далекой галактике» — всего за $5 000 (стоимость за две ночи). В апдейте на вебсайте Disney сообщается, что Starcruiser снова откроется 26 мая 2023 года и в последний раз примет гостей 28-30 сентября.

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Это та самая гостиница, для которой Disney ранее создала очень реалистичную реплику светового меча с выдвижным лезвием (мы расскаывали о нем здесь).

«Мы очень гордимся всеми актерами, а также художниками, дизайнерами и инженерами Walt Disney Imagineering, которые воплотили в жизнь проект Star Wars: Galactic Starcruiser, и с большим нетерпением ждем, что гости смогут получить отличный опыт во время путешествий в течение следующих месяцев. Спасибо нашим гостям и фанатам за незабываемые впечатления и воспоминания». из сообщения Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser впервые открыл двери для посетителей чуть больше года назад — 1 марта 2022 года. Этот роскошный отель во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея воссоздает интерьер звездного крейсера Halcyon — с продуманными до мельчайших деталей декорациями, интерактивными мероприятиями, тематическими обедами и развлекательными программами, охватывающими две ночи. Но приключение это не из дешевых — учитывая цену около $4 807 за двух взрослых (или $5 999 за трех взрослых и одного ребенка), пожалуй, даже среди фанатов «Звездных войн» мало кто может позволить себе этот «аттракцион».

На самом деле первый тревожный звоночек раздался в начале марта, когда Disney анонсировал уменьшение еженедельных заездов с октября до двух вместо стандартных трех-четырех. Поскольку Halcyon улетит в сентябре, эти изменения более неактуальны — сейчас Disney приостановила новые бронирования до 26 мая, чтобы «обсудить другие варианты» с клиентами, уже оформившими заказы на 30 сентября и более поздние даты.

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Закрытие Galactic Starcruiser — не единственная неприятность. В тот же день Боб Айгер, вернувшийся в конце 2022 года на должность гендиректора, сообщил об отмене планов строительства кампуса для сотрудников стоимостью $1 млрд вблизи тематического парка в Орландо, штат Флорида. Этот шаг, который Айгер объясняет «изменением условий ведения бизнеса» во внутренней переписке, предположительно является следствием конфликта Disney с губернатором Флориды, республиканцем Роном Десантисом, предполагает The Verge. В прошлом месяце Disney подал в суд на Флориду, обвинив власти штата в «целенаправленной кампании мести» после того, как медиагигант выступил против скандального закона «Don’t Say Gay» . Отмена проекта, среди прочего, означает, что 2000 сотрудникам Disney в Калифорнии больше не придется переезжать во Флориду – одна из причин (другая – недостаточная поддержка сообщества ЛГБТК+), почему работники устроили масштабные протесты в прошлом году.

В настоящее время Disney, как и многие другие корпорации, переживает непростые времена — в конце апреля у компании начался второй раунд массовых увольнений. Всего в рамках реструктуризации Disney к лету уволит 7000 сотрудников (3,2% всего штата) и полностью ликвидирует подразделение метавселенной.