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Стартап Mujin представил робота для сортировки упакованной одежды, разработанного для японского производителя Uniqlo

Стартап Mujin представил робота для сортировки упакованной одежды, разработанного для японского производителя Uniqlo

Стартап Mujin представил робота для сортировки упакованной одежды, разработанного для японского производителя Uniqlo


Японский производитель и ритейлер повседневной одежды Uniqlo, принадлежащий холдингу Fast Retailing, и робототехнический стартап Mujin показали прототип робота, предназначенного для сортировки упакованной одежды в рамках формирования интернет-заказов.

По утверждению создателей, данное устройство знаменует собой пересечение последнего рубежа в автоматизации складов Uniqlo. Ранее бренду удалось заменить роботами 90% сотрудников своего главного склада в Токио, и единственное, что все еще не представлялось возможным поручить роботизированным аппаратам, которых использует производитель, — аккуратно сортировать мягкие предметы одежды разных форм и размеров.

В Mujin указывают, что долгое время они не хотели работать с производителями одежды, поскольку это «слишком трудно». Однако Fast Retailing доказала им, что она готова «реорганизовать всю свою цепочку поставок так, чтобы найти место для автоматизации».

Представители японского холдинга, в свою очередь, отмечают, что необходимость полной автоматизации носит насущный характер, поскольку стремительно стареющее население Японии порождает нехватку рабочей силы, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на хранение товаров.

«Нанимать работников становится все сложнее и сложнее, и эта проблема намного серьезней, чем думают люди, — заявил Такуя Джибо, представитель Fast Retailing. — У нас нет другого выхода, кроме как начать внедрять новые технологии, пускай даже методом проб и ошибок. Выживут только те компании, которые смогут обновить свою бизнес-модель».

Как сообщает Financial Times, устройство, представленное на демонстрационном видео выше, уже эксплуатируется на токийском складе Uniqlo, однако имеет выделенную линию и работает лишь с определенными видами предметов одежды. По словам разработчиков, робот без труда справляется с одеждой в пластиковой упаковке, однако более экологичная бумажная упаковка, на которую постепенно переходит бренд, ему пока не под силу. Кроме того, при попытке оперировать сложенными ремнями, аппарат непроизвольно их разворачивает. Вместе с тем, в дальнейшем Uniqlo и Mujin эти недочеты собираются устранить — в частности, начав применять более совершенные методы складывания ремней.

Напоследок отметим, что в Fast Retailing призвали не обвинять их в том, что они уничтожают рабочие места рядовых японцев.

«В случае со складами у нас наблюдается столь существенная нехватка персонала, что заменять роботами попросту некого», — указали в холдинге.

Источник: Birdinflight

  • Совокупный оборот Fast Retailing - 1,3 млрд предметов одежды в год.
  • Что именно имеется ввиду под «реорганизовать всю свою цепочку поставок так, чтобы найти место для автоматизации», в оригинальной новости не уточняется, однако исходя из показанного в демонстрационном видео можно предположить, что под этим подразумевается, в частности, оснащение прикрепляемых к одежде бирок специальными RFID-метками, позволяющими роботу уверенно распознавать конкретные предметы одежды.
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