Стартап Mujin представил робота для сортировки упакованной одежды, разработанного для японского производителя Uniqlo

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Японский производитель и ритейлер повседневной одежды Uniqlo, принадлежащий холдингу Fast Retailing, и робототехнический стартап Mujin показали прототип робота, предназначенного для сортировки упакованной одежды в рамках формирования интернет-заказов.

По утверждению создателей, данное устройство знаменует собой пересечение последнего рубежа в автоматизации складов Uniqlo. Ранее бренду удалось заменить роботами 90% сотрудников своего главного склада в Токио, и единственное, что все еще не представлялось возможным поручить роботизированным аппаратам, которых использует производитель, — аккуратно сортировать мягкие предметы одежды разных форм и размеров.

В Mujin указывают, что долгое время они не хотели работать с производителями одежды, поскольку это «слишком трудно». Однако Fast Retailing доказала им, что она готова «реорганизовать всю свою цепочку поставок так, чтобы найти место для автоматизации».

Представители японского холдинга, в свою очередь, отмечают, что необходимость полной автоматизации носит насущный характер, поскольку стремительно стареющее население Японии порождает нехватку рабочей силы, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на хранение товаров.

«Нанимать работников становится все сложнее и сложнее, и эта проблема намного серьезней, чем думают люди, — заявил Такуя Джибо, представитель Fast Retailing. — У нас нет другого выхода, кроме как начать внедрять новые технологии, пускай даже методом проб и ошибок. Выживут только те компании, которые смогут обновить свою бизнес-модель».

Как сообщает Financial Times, устройство, представленное на демонстрационном видео выше, уже эксплуатируется на токийском складе Uniqlo, однако имеет выделенную линию и работает лишь с определенными видами предметов одежды. По словам разработчиков, робот без труда справляется с одеждой в пластиковой упаковке, однако более экологичная бумажная упаковка, на которую постепенно переходит бренд, ему пока не под силу. Кроме того, при попытке оперировать сложенными ремнями, аппарат непроизвольно их разворачивает. Вместе с тем, в дальнейшем Uniqlo и Mujin эти недочеты собираются устранить — в частности, начав применять более совершенные методы складывания ремней.

Напоследок отметим, что в Fast Retailing призвали не обвинять их в том, что они уничтожают рабочие места рядовых японцев.

«В случае со складами у нас наблюдается столь существенная нехватка персонала, что заменять роботами попросту некого», — указали в холдинге.

Источник: Birdinflight