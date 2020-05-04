SteamVR на macOS — вот и все. Valve прекращает поддержку своей VR-платформы на компьютерах Apple

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Steam официально больше не будет поддерживать работу фирменной платформы виртуальной реальности SteamVR на настольных и мобильных компьютерах Apple под управлением операционной системы macOS. И это одно из тех начинаний, что закончились, так и не успев толком начаться.

Valve объявила об этом коротким пресс-релизом.

«SteamVR прекратил поддержку операционной системы macOS, чтобы наша команда могла сосредоточиться на улучшениях платформы для Windows и Linux. Мы рекомендуем пользователям macOS продолжать использовать устаревшие legacy-сборки SteamVR для доступа к существующим VR-приложениям. Доступ к ним можно получить, выбрав соответствующую опцию в свойствах SteamVR на вкладке бета-версии».

Steam анонсировал распространение платформы SteamVR на компьютеры Apple в 2017 году в рамках конференции разработчиков World Developer Conference. В соответствующем анонсе тогда говорилось, что «Valve тесно сотрудничает с Apple с лета прошлого года, что свидетельствует о высоком техническом и деловом доверии к усилиям Apple в области VR».

В итоге за три года виртуальная реальность на macOS так и не получила широкого распространения, вопреки надеждам Valve и усилиям Apple. В общем объеме гарнитур виртуальной реальности (около 4 млн устройств) доля владельцев ПК Apple измеряется несколькими процентами.

Источник: SteamVR и The Verge