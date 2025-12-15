Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone

Пользователи iPhone с iOS 26 начали замечать странный баг в приложении «Фото». Часть изображений в библиотеке выглядит так, будто на них наложили насыщенный красный фильтр. Чаще всего это касается фотографий, сделанных на смартфонах под управлением Android и впоследствии перенесенных на iPhone.

Особенность ошибки в том, что она проявляется не сразу. Пока пользователь просто листает галерею, все выглядит нормально — миниатюры изображений сохраняют правильные цвета. Проблема появляется только после нажатия на конкретное фото и увеличения масштаба. Именно в этот момент поверх изображения возникает красноватый оттенок, который искажает реальные цвета.

Похоже, что независимо от первопричины, ошибка заставляет приложение «Фото» в iOS 26 «думать», что к снимку применили цветовой фильтр. Хорошая новость заключается в том, что исправить ситуацию можно буквально за несколько секунд и без сторонних программ.

Чтобы вернуть фото к первоначальному виду, нужно открыть проблемное изображение, нажать кнопку «Редактировать», а затем выбрать «Повернуть». После этого система отменит мнимые правки, уберет красный оттенок и отобразит фото так, каким оно было изначально.

Пока непонятно, при каких именно условиях возникает этот баг. Он не выглядит массовым, однако сразу несколько пользователей сообщили об одинаковой проблеме. Общей чертой всех «красных» фото является то, что их сделали не на iPhone. Это может указывать на ошибку в обработке встроенных цветовых профилей, которые iOS 26 интерпретирует некорректно.

Несмотря на странное поведение приложения, серьезных последствий у этого сбоя нет. Данные не теряются, а сами снимки не повреждаются. Хотя путь «Редактировать → Вернуть» выглядит не слишком очевидным, на данный момент это простое и надежное решение проблемы. Однако он требует времени для ручного открытия и редактирования каждого снимка.

Сейчас баг с красным оттенком в «Фото» на iOS 26 скорее раздражает, чем вредит: он не портит файлы и легко устраняется вручную. В то же время ситуация еще раз показывает, что Apple стоит внимательнее относиться к совместимости изображений с других платформ, ведь обмен фото между Android и iPhone остается повседневным делом для миллионов пользователей. Особенно после недавней реализации быстрого обмена файлами между Android и iPhone.

Источник: 9to5mac