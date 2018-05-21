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Tesla опубликовала исходный код некоторых своих автомобильных технологий, включая Autopilot
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Tesla опубликовала исходный код некоторых своих автомобильных технологий, включая Autopilot

Tesla опубликовала исходный код некоторых своих автомобильных технологий, включая Autopilot

Компания Tesla использует в своих автомобильных платформах открытые программные платформы Linux и BusyBox, но сама она не спешит делиться своим исходным кодом, как того требует лицензия GPL. Однако ситуация начала меняться.

Tesla опубликовала исходный код, используемый в системе Autopilot для формирования картины окружающего мира. Также общественности предоставлен доступ к исходному коду ядра системы Autopilot и информационно развлекательных систем на базе чипов NVIDIA Tegra, которые применяются в электромобилях Model S и Model X. Доступный код не является самым последним используемым в автомобилях Tesla, но компания обещает в дальнейшем выпускать новые версии.

Вместе с тем, Tesla не предоставляет код своих проприетарных приложений, которые работают поверх этих фундаментальных программных платформ. Речь идёт о полном фреймворке Autopilot, собственных программах NVIDIA, а также информационно развлекательной платформе Model 3. Тем не менее, предоставленный код позволит разработчикам хотя бы частично взглянуть на программную сторону электромобилей Tesla и, возможно, использовать что-то из этого кода для своих собственных программ.

Источник: Engadget

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