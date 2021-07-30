Tesla согласилась выплатить $1,5 млн по делу о намеренном троттлинге батарей автомобилей

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Как сообщает Reuters, Tesla предварительно согласилась на выплату $1,5 млн для урегулирования коллективного иска в США с требованием компенсаций за программное ограничение скорости зарядки батарей седанов Model S.

Соответствующий иск был подан против компании Илона Маска в августе 2019 года вскоре после выпуска обновления прошивки, которое привело к снижению скорости зарядки и сокращению дальности хода примерно 1743 автомобилей. Чтобы замять дело, Tesla согласна выплатить $1,5 млн долларов — каждый из истцов получит 625 долларов.

«Эта сумма во много раз превышает пропорциональное значение временно сниженного максимального напряжения и, таким образом, представляет собой отличный и эффективный результат для коллективного иска». Со своей стороны участники коллективного иска откажутся от жалоб, касающихся обновления ПО, которое сначала ограничило, а затем восстановило максимальное напряжение аккумуляторов. из судебных документов

Адвокаты, ссылаясь на результаты собственного расследования, рассказали, что «ограничение напряжения было временным — с 10% снижением скорости зарядки первые 3 месяца и 7% в следующие 7 месяцев до выпуска обновления с исправлениями в марте 2020 года. После выхода второго апдейта напряжение на транспортных средствах со временем постепенно восстанавливалось.

Как именно истцы смогут получить компенсацию от Tesla — пока непонятно. Следующее слушание по делу, где будет рассмотрено мировое соглашение, состоится 9 декабря. Еще в 2019 года Tesla распустила PR-отдел и с тех пор она обычно не отвечает на запросы СМИ.

Это уже не первый раз, когда Tesla приходится платить своим клиентам за ограничение скорости зарядки аккумуляторных батарей в их автомобилях — в мае суд Норвегии обязал крупнейшего производителя электромобилей выплатить по 16 тысяч долларов владельцам электромобилей по аналогичному делу.