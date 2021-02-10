Топ-5 найпопулярніших брендів смартфонів в Україні за версією Canalys [інфографіка ]





Аналітична компанія Canalys склала рейтинг найпопулярніших постачальників смартфонів на українському ринку в четвертому кварталі минулого року. На першому місці очікувано опинилася компанія Xiaomi, до Топ-5 потрапила маловідома Transsion Holdings, але там не знайшлося місця світовому лідеру Apple. Рейтинг опублікував на своїй сторінці в Facebook представник Xiaomi в Україні Майкл Фенг, повідомили в Liga.net.

Отже, перше місце рейтингу зайняла Xiaomi з часткою українського ринку в 38% і зростанням за рік в 33%. На другому місці знаходиться Samsung з часткою ринку в 19% і падінням в 18% порівняно з попереднім роком. Найбільші втрати за рік пережив Huawei, який посів третю сходинку: 42% падіння з часткою ринку в Україні в 12%.

На четвертому місці опинилася скандальна Transsion Holdings з істотним зростанням в 455% і часткою ринку в 6%. Влітку 2020 року компанія була помічена в крадіжці особистих даних користувачів: телефон поставляється з вбудованими шкідливими програмами xHelper і Triada, які у фоновому режимі встановлюють шкідливе ПЗ. Користувачі смартфонів Tecno W2 від Transsion поскаржилися на крадіжку грошей з особистих рахунків.

Замикає п’ятірку компанія OPPO з вражаючими показниками зростання – рівень її продажу за рік зріс на 731%. Смартфони компанії зайняли 6% українського ринку.

Варто відзначити, що в український рейтинг не потрапила компанія Apple, яка за даними того ж Canalys за 4 квартал 2020 року, зайняла 1 місце світового рейтингу виробників смартфонів, продавши рекордні 81,8 млн iPhone. Це може бути пов’язано з тим, що компанія офіційно не представлена ​​в Україні (тільки через реселерів), величезним «сірим» ринком, а також високими цінами на пристрої, як для українського споживача.

Джерело: Liga.net