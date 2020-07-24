Transform to Net Zero. Microsoft основала с Mercedes-Benz AG, Nike и Starbucks коалицию по переходу к нулевому уровню углеродных выбросов
Компания Microsoft совместно с Mercedes-Benz AG, Nike, Starbucks, Unilever, Danone, A.P. Moeller – Maersk, Natura & Co и Wipro создала альянс Transform to Net Zero. Цель партнерства – помочь бизнесу во всем мире перейти к нулевому уровню вредных выбросов.
Новая инициатива является частью представленного в начале года масштабного плана компании по сокращению углеродного следа и переходу к отрицательному уровню эмиссии углерода к 2030 году.
Для достижения поставленных целей участники коалиции договорились:
- Делиться собственным опытом трансформации на пути к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году;
- Сокращать собственные вредные выбросы во всех звеньях коммерческих и производственно-сбытовых цепочек;
- Сотрудничать с экосистемой партнеров на всех этапах цепочки поставок;
- Инвестировать в продукты, услуги и бизнес-модели, которые помогают усилить позитивный эффект;
- Взаимодействовать с регуляторами для совместного обсуждения инициатив.
Дополнительно в рамках собственной экологической инициативы Microsoft сделала еще несколько анонсов:
- Отказ от дизельного топлива к 2030 году. Поставщики облачных услуг обычно используют дизельные генераторы резервного питания для непрерывной работы центров обработки данных. Хотя на дизельное топливо приходится менее 1% выбросов, Microsoft разрабатывает новую программу по переходу от углеродного сырья на низкоуглеродные источники топлива, в частности водород и накопители энергии.
- Доступность Microsoft Sustainability Calculator в режиме закрытого предварительного доступа. Решение позволит пользователям облачных сервисов Microsoft Azure оценивать объем текущих выбросов и потенциальную экологическую пользу от полноценной миграции в облако. Для этого система использует ИИ и интеллектуальные инструменты анализа данных.
- Первая инвестиция в рамках Фонда климатических инноваций. Microsoft инвестирует $50 млн в венчурный фонд Energy Impact Partners (EIP) – глобальную платформу для инноваций в сфере трансформации энергетических и транспортных систем.
Буквально на днях полностью стереть свой «углеродный след» к 2030 году пообещала Apple.
Источник: Microsoft