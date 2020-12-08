Трансляция тестового запуска Starship SN8 на высоту 12,5 км





Сборка прототипа Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат), оснащенного тремя метан- кислородными двигателями Raptor (SN30, SN36 и SN42) и предназначенного для первых полноценных летных испытаний, была завершена в конце сентября. Сегодня SpaceX попытается запустить Starship SN8 на высоту 12,5 км, а затем осуществить его мягкую посадку на землю. Прямую трансляцию запуска можно будет посмотреть на YouTube-канале SpaceX, старт в 16:00 по Киеву (время сдвинули на два часа — на 18:00).

Обновлено [18:01]: SpaceX сообщила о дополнительных подготовительных процедурах, пообещав объявить новое время пуска позже. Команда все еще планирует провести запуск сегодня.

Испытания будут проходить на территории строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса, где ведутся все основные работы по проекту.

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Официальный стрим от SpaceX

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Неофициальная трансляция от NASASpaceflight

Неофициальная трансляция от LabPadre

«‎Летные испытания на большой высоте» станут апофеозом программы испытаний Starship SN8 — по плану, прототип корабля поднимется на высоту около 12,5 километров (первоначально компания планировала запуск на 18 км, после чего дважды опускала планку: сначала до 15 км, а теперь до 12,5 км) и приземлится обратно на космодром. Однако шансы на успех весьма невелики — «1/3», по оценке Маска. С другой стороны, у SpaceX уже почти готовы улучшенные прототипы SN9 и SN10, а в SN15, как недавно рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 5th December pic.twitter.com/J4alSB33Rr — Brendan (@brendan2908) December 5, 2020

За последний год компания Илона Маска достигла немалых успехов в этом амбициозном проекте. Краткий пересказ ниже.

В прошлом году SpaceX провела серию успешных испытаний на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.

5 августа 2020 года Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) с одним двигателем Raptor совершил первый полет на 150 метров. Предыдущие четыре (Mk1, SN1, SN3 и SN4) разрушались на более ранних этапах испытаний. 3 сентября Starship SN6, оснащенный двигателем Raptor SN29, повторил подвиг Starship SN5.

25 ноября SpaceX провела четвертые огневые испытания прототипа Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат) с тремя метан- кислородными двигателями Raptor в полностью собранном виде (он оснащен головным обтекателем и воздушными рулями). И сейчас готовится к первым полноценным летным испытаниям — запуск предварительно планировался на 30 ноября, но с тех пор его несколько раз переносили. В ночь на 3 декабря SpaceX в очередной раз попытается запустить Starship SN8.

У финальной версии Starship будет шесть двигателей Raptor, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве. 26 сентября SpaceX провела огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor.

Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, а до запуска Crew Dragon Илон Маск говорил, что компания направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов. В ближайшее время ожидается следующая крупная презентация по Starship, где нам расскажут об обновлениях по проекту. Буквально на днях Илон Маск поделился своей оценкой, в которой выразил уверенность, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет.