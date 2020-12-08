Трансляция тестового запуска Starship SN8 на высоту 12,5 км
Сборка прототипа Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат), оснащенного тремя метан-
Обновлено [18:01]: SpaceX сообщила о дополнительных подготовительных процедурах, пообещав объявить новое время пуска позже. Команда все еще планирует провести запуск сегодня.
Испытания будут проходить на территории строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса, где ведутся все основные работы по проекту.
Официальный стрим от SpaceX
Неофициальная трансляция от NASASpaceflight
Неофициальная трансляция от LabPadre
«Летные испытания на большой высоте» станут апофеозом программы испытаний Starship SN8 — по плану, прототип корабля поднимется на высоту около 12,5 километров (первоначально компания планировала запуск на 18 км, после чего дважды опускала планку: сначала до 15 км, а теперь до 12,5 км) и приземлится обратно на космодром. Однако шансы на успех весьма невелики — «1/3», по оценке Маска. С другой стороны, у SpaceX уже почти готовы улучшенные прототипы SN9 и SN10, а в SN15, как недавно рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений.
The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 5th December pic.twitter.com/J4alSB33Rr
— Brendan (@brendan2908) December 5, 2020
За последний год компания Илона Маска достигла немалых успехов в этом амбициозном проекте. Краткий пересказ ниже.
- В прошлом году SpaceX провела серию успешных испытаний на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м.
- 5 августа 2020 года Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) с одним двигателем Raptor совершил первый полет на 150 метров. Предыдущие четыре (Mk1, SN1, SN3 и SN4) разрушались на более ранних этапах испытаний. 3 сентября Starship SN6, оснащенный двигателем Raptor SN29, повторил подвиг Starship SN5.
- 25 ноября SpaceX провела четвертые огневые испытания прототипа Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат) с тремя метан-
кислородными двигателями Raptor в полностью собранном виде (он оснащен головным обтекателем и воздушными рулями). И сейчас готовится к первым полноценным летным испытаниям — запуск предварительно планировался на 30 ноября, но с тех пор его несколько раз переносили. В ночь на 3 декабря SpaceX в очередной раз попытается запустить Starship SN8.
У финальной версии Starship будет шесть двигателей Raptor, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве. 26 сентября SpaceX провела огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor.
Ранее SpaceX оценивала проект Starship в $5 млрд, а до запуска Crew Dragon Илон Маск говорил, что компания направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов. В ближайшее время ожидается следующая крупная презентация по Starship, где нам расскажут об обновлениях по проекту. Буквально на днях Илон Маск поделился своей оценкой, в которой выразил уверенность, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет.
Илон Маск: «Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет»
- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
- По плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
- В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
- SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.