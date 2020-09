SpaceX провела летные испытания прототипа Starship SN6 с подскоком на 150 метров

Сегодня, 3 сентября, SpaceX не только отправила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 11 v1.0 (орбитальная группировка превысила 700 штук), вплотную приблизившись к долгожданному запуску глобального проекта сверхбыстрого и относительно недорогого спутникового интернета, но и стала еще на один шаг ближе к главной цели — колонизации Луны и Марса. Около часа назад SpaceX провела вторые за последний месяц летные испытания прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship. Трансляция испытаний проходила на YouTube-канале NASASpaceFlight.

Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

В прошлом году SpaceX провела серию успешных испытаний на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м. 5 августа Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) с одним двигателем Raptor совершил первый полет на 150 метров. Предыдущие четыре (Mk1, SN1, SN3 и SN4) разрушались на более ранних этапах испытаний.

И вот сегодня вечером следующий прототип Starship SN6, оснащенный двигателем Raptor SN29, повторил успех Starship SN5. Он поднялся на 150 метров, сместился немного в сторону и мягко приземлился на соседнюю площадку неподалеку от места старта.

IGNITION! Starship SN6 Hop Test! Under the power of Raptor SN29, SN6 has completed a near-mirror test of SN5's hop! SUCCESS Again!https://t.co/0MpH7zzx7X pic.twitter.com/gwiaHI3hLU — Chris B — NSF (@NASASpaceflight) September 3, 2020

Испытания, как обычно, проходили на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса, где ведутся все основные работы по проекту.

Ожидается, что в ближайшее время оба прототипа — SN5 и SN6 — совершат еще несколько таких коротких прыжков, чтобы закрепить успех и собрать еще больше данных, после чего состоится суборбитальный запуск, в рамках которого прототип корабля поднимется на высоту 20 километров (половина дистанции до верхней границы атмосферы) и приземлится обратно на космодром. У финальной версии Starship будет шесть двигателей Raptor, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году.

Сейчас SpaceX, следуя своему агрессивному подходу быстрого прототипирования, параллельно строит следующие прототипы — каждый последующий лучше предыдущего. Кроме того, на этой неделе SpaceX приступает (возможно, уже приступила) к сборке первого прототипа бустера Super Heavy для вывода Starship в космос.

Oh and Super Heavy! Check Mary's (@BocaChicaGal) latest vid last night!😎🚀https://t.co/Bsdn34BVFN — Chris B — NSF (@NASASpaceflight) September 3, 2020

Важное обновление по проекту — Super Heavy получит не 31 двигатель Raptor, как планировалось изначально, а 28 для упрощения конфигурации.

Okay, here is my last @SpaceX Super Heavy 28 engine variation for today. Inspired by @C_Bass3d 's idea. Has 4 modules of 5 outer engines, 8 independently gimbaling engines (the brighter ones), and 4 fold radial symmetry. My brain is happy. Has approx 10 m skirt. @elonmusk pic.twitter.com/mLn4uRXvli — Neopork (@Neopork85) September 1, 2020

Внешнее кольцо двигателей будет состоять из 20 двигателей Raptor с тягой 250 тонна-сил (на уровне моря) каждый. Размеры баков увеличат до 2000 тонн, а сухой вес Super Heavy будет «меньше 100 тонн». Топливо будет переохлажденным, соотношение кислорода к метану составит 3,5:1 или 3,6:1. Об обновлениях по проекту Маск рассказал в рамках виртуальной пресс-конференции Humans To Mars.

На октябрь запланирована следующая крупная презентация SpaceX по проекту Starship и к тому времени компания Илона Маска может даже провести первые летные испытания прототипа бустера. Так и до создания флота звездолетов для обеспечения жизни на Марсе рукой подать.

Neuralink this month & Tesla next month, SpaceX probably October. We will have made a lot of progress by then. Might have a prototype booster hop done by then. — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2020