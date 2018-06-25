TSMC вышла на коммерческие объемы производства 7 нм процессоров Apple A12 и уже запланировала $25 млрд инвестиций на внедрение 5 нм техпроцесса

Месяц назад мы сообщили, что тайваньский производитель TSMC запустил массовое производство 7 нм процессоров Apple A12 для новых iPhone. Теперь эту информацию официально подтвердил руководитель компании С.С. Вэй (C.C. Wei), который также огласил сроки перехода на 5 нм техпроцесс и размеры инвестиций в данный этап.

Помимо прочего представитель компании опроверг слухи, что TSMC испытывает проблемы с внедрением новой технологии на производстве. Напротив, по расчетам производителя рост выпуска 7 нм микросхем приведет к увеличению суммарного объема производства до 12 млн условных 12-дюймовых полупроводниковых пластин в 2018 году. Это на 9% больше, чем 10,5 млн таких пластин в 2017 году.

До конца 2018 года TSMC поставит на производство 50 различных вариантов дизайна микросхем в 7 нм техпроцессе. Это не только процессоры для смартфонов, но и более специфические микросхемы для применения в сегментах ИИ, графических ускорителях, криптовалютах, а также 5G и сопроцессорах. Общее число заказчиков превышает 20 компаний, среди них такие известные, как AMD, Bitmain, NVIDIA, Qualcomm и т.д., однако львиная доля продукции относится к заказам Apple.

Во второй половине 2018 года TSMC перейдет на улучшенную технологию производства, использующий фотолитографию в глубоком ультрафиолете (Extreme ultraviolet lithography, EUV). На первую половину 2019 года запланирован переход на еще более мелкий 5 нм техпроцесс, при этом выйти на коммерческие объемы производства таких процессоров производитель рассчитывает в конце 2019 — начале 2020 года.

Общая сумма инвестиций, предусмотренная TSMC на внедрение 5 нм техпроцесса составляет $25 млрд, следующим на очереди значится 3 нм техпроцесс. Обе новейших технологий будут развернуты на производстве Fab 18 в Southern Taiwan Science Park (STSP).

Источник: Digitimes