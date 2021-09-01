Україна і США домовилися поглибити співпрацю у сфері безпеки космічних польотів





У межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до США було підписано низку угод, зокрема й щодо науково-технічного співробітництва, безпеки космічних польотів та захисту інформації.

Так, Державне космічне агентство України та Космічне командування Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.

Минулого року Україна стала дев’ятою країною, що підписала з NASA угоду Artemis Accords — міжнародний договір про освоєння Місяця, що регламентує в тому числі видобуток на супутнику корисних копалин. В пресрелізі згадується про підготовку власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків, але без конкретики.

«Цей документ розширює розвиток українсько-американського співробітництва новим напрямом, відповідає участі України в реалізації космічної програми «Артеміда» під проводом США, відкриває для нашої держави додаткові можливості в контексті намірів щодо підготовки власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків, системно сприятиме поновленню колишніх або укладенню нових двосторонніх домовленостей між Україною та Сполученими Штатами в космічній сфері» із офіційної заяви офісу президента України

Також у Вашингтоні було укладено угоду між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки про встановлення лінії захищеного зв’язку.

Документ передбачає наявність лінії захищеного зв’язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україною та США, демонструє збереження й зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном, відповідає спільним українсько-американським інтересам щодо укріплення миру й міжнародної безпеки, сприяє зменшенню загроз та підвищує ефективність виконання причетними національними урядовими підрозділами їхніх функцій.