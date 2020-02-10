Украинский фонд стартапов выбрал первые восемь стартапов, которые получат 9 млн грн от государства на развитие

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Украинский Фонд стартапов (УФС) выбрал первых 8 победителей питчинг-сессий, которые уже через неделю получат 9 млн грн от государства на развитие своих стартапов.

Победители делятся на две категории. Seed-гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс. грн ($50,000). Вторая категория — pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые пока находятся на стадии создания собственного продукта — они получат по 625 тыс. грн ($25,000).

После заседания наблюдательного совета Фонда, которое продолжалось 24 часа, были отобраны следующие победители:

Seed-гранты ($50,000):

AeroDrone — комплексные решения на базе беспилотных дронов; GeoDesign info — аналитический онлайн-центр; BIOC — технология нанополимеризации для получения биопластика; FieldBI — аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка; Правомен — автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению; Framiore — устойчивый (sustainable) бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Pre-seed гранты ($25,000):

Pytag — торгово-аналитическая платформа для торговли зерном; BioBin — мобильное приложение для улучшения воздействия на окружающую среду.

«Развитие креативных индустрий является важным для нашей страны. Правительство будет поддерживать это направление. Фонд не прекращает прием заявок, и уже есть новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта », — подчеркнул Премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний. Подать заявку на участие в конкурсе на грантовую поддержку можно на сайте УФС.

Источник: КМУ