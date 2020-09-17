В 2021 году стриминговый сервис CBS All Access переименуют в Paramount Plus (Paramount+) и начнут активно выводить его на международные рынки





После повторного слияния CBS и Viacom в конце 2019 года компания задумалась об активизации конкуренции с американскими стриминговыми сервисами. Помимо классических компаний вроде Netflix и Amazon свои стриминговые сервисы уже запустили WarnerMedia (HBO Max, DC Universe), Disney (Disney+) и даже Apple (Apple TV+). У ViacomCBS есть свой стриминговый сервис CBS All Access с весьма неплохим набором контента, однако по мнению руководства ему не хватает более яркого и известного брендинга — такого, как Paramount Plus (Paramount+).

К примеру, в рамках CBS All Access транслируется контент MTV, Comedy Central, Nickelodeon и др., а также библиотека из 30,000 эпизодов сериалов CBS Television и более 1,000 полнометражных фильмов Paramount Pictures.

Из собственных проектов сервиса можно назвать цикл фантастических сериалов по вселенной Star Trek / «Звездный Путь», перезапуск сериала ужасов The Twilight Zone / «Сумеречная зона», грядущую экранизацию книги Стивена Кинга The Stand / «Противостояние» и т.д.

Ребрендинг CBS All Access в Paramount+ состоится в начале 2021 года после чего новый сервис отправится завоевывать Австралию, Латинскую Америку и страны Северной Европы. Отметим, что на данный момент доступен только в США и Канаде, а также в Австралии на основе подразделения 10 All Access.

Источник: Engadget