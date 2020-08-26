Премьеру сериала по книге Стивена Кинга The Stand / «Противостояние» назначили на 17 декабря 2020 года [фотогалерея]

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Стриминговый сервис CBS All Access официально объявил, что премьера мини-сериала по книге Стивена Кинга The Stand / «Противостояние» состоится 17 декабря 2020 года. В отличие от Netflix свежие серии будут выходить еженедельно, так что финальную серию можно будет увидеть только в феврале 2021 года.

Экранизацией книги более двух лет занималось подразделение CBS Television Studios. Интересно, что специально для данного проекта Стивен Кинг изменил финал истории, чтобы он лучше соответствовал современным трендам (напомним, что оригинальная книга вышла в 1978 году). Трейлер сериала пока не публиковали, однако авторы выложили довольно много фотографий.

Действие «Противостояния» разворвачивается в постапокалиптическом мире, где практически все население Земли вымерло из-за вируса. Оставшиеся избранные присоединяются к силам Добра или силам Зла для финальной битвы за человечество. При этом первых возглавляет матушка Абигейл (Вупи Голдберг), а вторых — «черный человек» Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард). В сериале также снимутся Джеймс Марсден («Мир Дикого запада»), Одесса Янг, Эмбер Херд («Лондонские поля»), Джован Адепо (Watchmen) и другие.

Написали сценарий и срежиссировали девятисерийный сериал Джош Бун (The New Mutants) и Бенжамин Кэвелл (SEAL Team). Отметим, что книга «Противостояние» уже экранизировалась каналом ABC в 1994 году, в четырехсерийном сериале от Мика Гарриса снялись Гэри Синиз, Молли Рингуолд, Джейми Шеридан, Руби Ди и другие.

Источник: Variety