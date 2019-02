Вышел первый полноценный трейлер перезапуска сериала ужасов The Twilight Zone / «Сумеречная зона» от Джордана Пила, премьера состоится 1 апреля 2019 года

Американский стриминговый сервис CBS All Access опубликовал первый полноценный трейлер сериала The Twilight Zone / «Сумеречная зона», который является уже четвертым перезапуском культовой серии ужасов.

В этот раз у руля проекта встал Джордан Пил, снявший отличный фильм ужасов Get Out / «Прочь» (2017) и поучаствовавший в качестве продюсера в номинированной на «Оскар 2019» черной комедии BlacKkKlansman / «Чёрный клановец». В середине марта у этого автора также должен выйти еще один весьма интересный, судя по трейлерам, фильм ужасов Us / «Мы». Интересно, что в случае с Get Out и Us, Джордан Пил единолично отвечает за успех проекта, так как занимает сразу три главных кресла в фильме — сценариста, режиссера и продюсера.

Напомним, что впервые научно-фантастический сериал «Сумеречная зона» зона вышел в 1959 году и продержался в эфире 6 сезонов, автор Род Серлинг снимал каждую серию как отдельную историю, которые объединяли мистика и ужасы. Впоследствии CBS перезапустила проект в 1985 году, сняв три сезона, затем UPN выпустила собственную версию в 2002, таким образом нынешнее воплощение уже четвертое по счету.

Премьера сериала The Twilight Zone / «Сумеречная зона» состоится 1 апреля 2019 года на платформе CBS All Access.

Источник: The Verge