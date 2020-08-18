WarnerMedia перенесет весь контент сервиса DC Universe на новую стриминговую платформу HBO Max, а сам сервис скорее всего закроет





Стриминговый сервис DC Universe был запущен осенью 2018 года, однако после появления новой платформы HBO Max от той же компании WarnerMedia необходимость в отдельном сервисе для фанатов комиксов отпала. В интервью изданию The Hollywood Reporter креативный директор подразделения DC Comics Джим Ли рассказал, какая судьба ждет комиксы, сериалы и другой контент DC.

Итак, практически все оригинальные сериалы DC Universe («Титаны», «Юная Лига справедливости», «Роковой патруль», «Харли Квинн» и др.) мигрируют на платформу HBO Max, исключением станет сериал Stargirl, который передадут каналу CW. Фильмы по комиксам вселенной DC Comics, включая «Бэтмен» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» изначально доступны на HBO Max.

Джим Ли заверил, что Warner Bros. не станет закрывать подразделение комиксов, однако сократит количество выпускаемых серий, избавившись от самых убыточных. Комиксы, которые находятся в работе, закрывать не будут, однако решение по выпуску новых проектов будут приниматься с большей оглядкой на коммерческую привлекательность.

В интервью Джим Ли не рассказал о дальнейшей судьбе DC Universe, но с учетом миграции контента и недавних увольнений сотрудников, сервис скорее всего закроют в ближайшее время. Новая информация о его судьбе может появиться в ближайшие выходные на мероприятии DC FanDome.

Напомним, что стриминговая платформа DC Universe была анонсирована компанией Warner Bros. весной 2018 года. В ее рамках фанаты комиксов получали доступ к фильмам, мультфильмам, сериалам и комиксам о супергероях DC Comics. Стоимость подписки на DC Universe составляет $8 за месяц или $75 за год, тогда как доступ к HBO Max с гораздо более обширной библиотекой обойдется в $15 за месяц.

Источник: Engadget