Новый сериал «Star Trek: Strange New Worlds» для CBS All Access расскажет о приключениях молодого Пайка, Спока и Number One [тизер]





Фанаты вселенной «Звездный путь» вскоре получат возможность встретиться с любимыми героями капитаном Пайком, Споком и Number One в новом сериале для платформы CBS All Access. Спинофф проекта Star Trek: Discovery получил название Star Trek: Strange New Worlds / «Звездный путь: Странные новые миры».

В главных ролях снимутся те же актеры, которые сыграли вышеупомянутых героев в сериале Star Trek: Discovery, то есть капитана Пайка воплотит Энсон Маунт («Сверхлюди»), Спока — Итан Пек («Мадам госсекретарь»), а Number One — Ребекка Ромейн («Люди Икс»). Сериал расскажет о ранних годах трех героев (примерно за десять лет до того, как Кирк станет капитаном звездолета U.S.S. Enterprise), которые будут путешествовать по галактике и исследовать те самые новые миры.

Сценарий пилотного эпизода нового сериала написали исполнительные продюсеры Star Trek: Discovery Акива Голдсман и Алекс Куртцман, так что за соответствие общей стилистике можно не переживать. Дата выхода Star Trek: Strange New Worlds пока не озвучивается.

Отметим, что этот сериал станет одним из целого ряда новых проектов по вселенной «Звездного пути». В ближайшем будущем нас ждут: анимационный сериал Star Trek: Below Decks от автора «Рика и Морти» Майка Макмахана; еще один анимационный CG-сериал для канала Nickelodeon; сериал о секретном подразделении Звездного Флота под названием Section 31 с Мишель Йео в главной роли. Также в работе находятся третий сезон основного сериала Star Trek: Discovery (премьера состоится до конца текущего года) и второй сезон сериала Star Trek: Picard (дата релиза пока не озвучивается).

Источник: Polygon