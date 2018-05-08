В Android P ожидается появление функций контроля работы с мобильным устройством и ограничения доступа приложений к сетевой активности

Во время проведения конференции Google I/O компания Google может анонсировать новый набор инструментов управления работой мобильных устройств. Благодаря новой возможности отдельный люди и семьи смогут управлять количеством времени, проводимым с мобильными устройствами.

Google не впервые пытается создать средство мониторинга и управления работы со смартфоном. Ранее уже предлагалось решение родительского контроля под названием Family Link, которое позволяло родителям ограничивать детей во времени использования приложений и удалённо блокировать мобильное устройство.

Также на конференции ожидается анонс обновления Google Assistant, которое сделает виртуального ассистента более интерактивным. Кроме того, могут быть анонсированы новые инструменты для издателей, которые помогут поднимать надёжные результаты поиска.

Наконец, в Android P появится ограничение для приложений на использование сетевых возможностей мобильного устройства. На текущий момент любое приложение может собирать данные о том, когда другие приложения подключаются к интернету и даже к каким серверам они подключаются. Теперь Google намерена закрыть эту брешь в приватности ОС. Соответствующие изменения кода уже зафиксированы в Android Open Source Project, их целью является запрет приложениям получать доступ к указанным данным. Таким образом, новая функция уже станет доступной в предварительной версии Android P для разработчиков, а затем, скорее всего, и в финальной версии ОС.

Источник: The Verge, GSMarena