В Google Photos на Android появились улучшенные функции редактирования, но они доступны только подписчикам платной версии Google One





Компания Google добавила новые инструменты редактирования фотографий в сервис Google Photos, ранее они были доступны только владельцам устройств серии Pixel, а теперь ими могут воспользоваться пользователи и других Android-устройств. Однако есть одна загвоздка, чтобы воспользоваться ими, пользователям прочих Android-смартфонов, отличных от Pixel, необходимо быть подписчиками платной версии сервиса Google One.

Слухи о появлении платных функциях редактирования в Google Photos ходили в течение некоторого времени, а теперь они получили официальное подтверждение. В частности, Google предлагает некоторые из своих новейших инструментов редактирования на основе машинного обучения, такие как улучшенные функции Portrait Blur, Portrait Light и Color Pop, для более широкой аудитории. Первоначально они были доступны только владельцам смартфонов Pixel 5.

Отмечается, что с внедрение платных версий функций редактирования Google не убирает функции Portrait Blur или Color Pop для пользователей бесплатной версии Google Photos. Существующие версии функций так и продолжат работать для всех. Однако обновлённые и улучшенные функции редактирования позволят применять эти эффекты (с помощью машинного обучения) к более старым фотографиям, для которых нет данных о глубине сцены. При этом пользователи Pixel по-прежнему смогут работать с этими функциями, независимо от того, являются ли они подписчиками Google One.

Наряду с новыми функциями редактирования, Google также внедряет новые фильтры на базе искусственного интеллекта. Среди них упоминаются новый «динамический» вариант, который автоматически увеличивает яркость и контраст, и «предложения неба», позволяющий изменить вид неба для получения более драматических эффектов.

Наконец, Google объявила, что будет внедрять определённый паритет функций между версиями приложения Google Photos для платформ iOS и Android. Версия для Android в ближайшие недели должна получить улучшенный видеоредактор, который Google уже предлагает на iOS. Вместе с тем, в ближайшие месяцы версия для iOS будет обновлена и получит новый редактор фотографий, который Google представила прошлой осенью.

Добавим, Google Photos перестанет быть безлимитным с 1 июня 2021 года, а любые новые добавляемые фотографии и видео будут учитываться в 15 ГБ, которые Google выделяет бесплатно для хранения файлов на каждый аккаунт. Таким образом, многие пользователи будут вынуждены начать работать с платной версией сервиса Google One, цена которого начинается от 55,44 грн в месяц за 100 ГБ дискового пространства.

Источник: The Verge