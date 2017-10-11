В работе Facebook и Instagram по всему миру произошел сбой

В работе Facebook и Instagram по всему миру произошел сбой

Днем 11 октября пользователи со всего мира начали сообщать о сбое в работе социальной сети Facebook. На момент написания этих строк сайт по-прежнему остается недоступен.

Сообщается, что некоторых случаях сайт все-таки загружался, но не полностью, другие не могут опубликовать записи. CNET пишет о «множестве» сообщений о недоступности сайта, но без какой-либо конкретики. Вот карта, показывающая страны, в которых наблюдаются проблемы с работой соцсети:

Одновременно сообщается, что у некоторых пользователей не открывается сайт Instagram, принадлежащий Facebook.

Причины сбоя пока неизвестны. В Facebook пока не делали никаких заявлений по этому поводу.

Обновлено [19:40]: Сайты Facebook и Instagram заработали.

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