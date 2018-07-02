Со 2 июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов, которая продлится до 18:00 25 июля. С 12 июля из кабинета можно будет подавать заявления на поступление в ВУЗы. Их приём продлится до 18:00 26 июля. В этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений, а также на младшего специалиста на базе 11 классов.

Для регистрации необходимо перейти по ссылке и указать личную информацию абитуриента: адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания (ВНО) и данные аттестата о полном общем среднем образовании. Подробная инструкция по регистрации кабинета доступна по этой ссылке, также можно посмотреть видео-инструкцию.

На странице регистрации отмечается, что все электронные кабинеты, созданные в 2016-2017 годах, и тестовые кабинеты, которые создавались 25 и 26 июня, удалены. Поэтому если поступающий ранее уже регистрировал кабинет, но в этом году планирует поступать снова, то ему нужно заново пройти процедуру регистрации.

Также в МОН напоминают, что в этом году абитуриенты должны самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Для помощи на сайте доступен калькулятор для расчёта балла. Он автоматически вычисляет рейтинг — поступающему только нужно внести в него все оценки из приложения к аттестату: инвариантная часть, вариативная часть, государственная итоговая аттестация. Предметы, по которым сделана запись «уволен (а)», в общее количество не учитываются. Если в приложении к аттестату указанный средний балл, то обязательно нужно проверить, вычислен ли он по правильной методике, то есть все оценки учтены. Если цифры не совпадают, то поступающему нужно отметить при регистрации рассчитанный по правильной методике балл. Средний балл можно указывать как через точку, так и через запятую. Если при вводе в личный электронный кабинет средний балл указан с ошибкой, абитуриент может исправить эти сведения самостоятельно до подачи первого заявления. Правильность исчисления балла будут проверять приемные комиссии ВУЗов.

В МОН напоминают, что с 25 июня для поступающих работают горячие телефонные линии и приёмная граждан — номера и адреса размещены по этой ссылке.

В случае возникновения проблем с регистрацией электронных кабинетов, поступающие могут обратиться на электронную почту ez@inforesurs.gov.ua, отправив сообщение по форме:

ФИО (полностью)

Дата рождения

Номер и год сертификата

Номер аттестата

Краткое описание проблемы

Контактный телефон

Источник: МОН